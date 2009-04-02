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В санаторий "Сибирь" - по доступной цене

2 апреля 2009, 14:31
Объявляется акция "Раннее бронирование" на путевки в санаторий «Сибирь»! В стоимость путевки входит: проживание, санаторно-курортное лечение, 3-разовое питание (уровень обычного питания в санатории соответствует ресторанному питанию в санатории «Тараскуль»).

Санаторий «Сибирь» объявляет акцию "Раннее бронирование". В стоимость путевки входит проживание, санаторно-курортное лечение, 3-разовое питание (уровень обычного питания в санатории соответствует ресторанному питанию в санатории «Тараскуль»).

Успевайте приобрести путевки по ценам сегодняшнего дня на любую дату заезда. Стоимость путевки - от 32059 рублей. Спешите - во 2-ом квартале 2009 года ожидается повышение цен.

Даты заездов смотрите на сайте. Спешите забронировать путевки на май, июнь, июль, август и далее до конца 2009 года, по сниженным ценам!

Добавим, что в санатории «Сибирь» есть в наличии 1-2-местные стандартные, полностью благоустроенные номера.

#Новости#Таня#Культура
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