В Лондоне впервые встретились Медведев и Обама

Встреча президентов РФ и США формально проходила на американской территории - в резиденции американского посла в Великобритании Уинфилд-хаус, которая является второй по размерам садово-парковой резиденцией в центре британской столицы после Букингемского дворца.
С российской стороны во встрече приняли участие помощники президента РФ Аркадий Дворкович и Сергей Приходько, глава МИД РФ Сергей Лавров, первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьер - министр финансов РФ Алексей Кудрин, посол РФ в США Сергей Косачев, глава комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев, директор департамента Северной Америки МИД Игорь Неверов, передает РИА "Новости".
Со стороны США - госсекретарь Хиллари Клинтон, советник президента по вопросам национальной безопасности Джеймс Джонс, министр финансов Тимоти Гейтнер и другие представители администрации Белого дома.
Встреча проходила без журналистов. О ее итогах можно судить по итоговой пресс-конференции Барака Обамы и Дмитрия Медведева, а также подписанному ими совместному заявлению, текст которого приводит агентство REGNUM.
Барак Обама встретил Дмитрия Медведева в зале приемов резиденции. Лидеры обменялись рукопожатиями. Глава американской администрации сказал, что он рад познакомиться с российским коллегой. На первое знакомство президентов РФ и США службы протокола отвели всего 50 минут, несмотря на то, что повестка дня - крайне насыщенная. Лидеры представили друг другу членов своих делегаций, а затем прошли в зал, передает ИТАР-ТАСС.
Американо-российские отношения больше "дрейфовать не будут". Уверенность в этом выразил по итогам переговоров с Дмитрием Медведевым президент США. Барак Обама заявил после первой встречи с президентом России, что благодарен Медведеву за его позиции по ключевым вопросам. Президент РФ, в свою очередь, заявил, что после встречи с Обамой смотрит на развитие российско-американских отношений с оптимизмом.
Следующую встречу лидеры договорились провести в Москве в июле. К этому времени, согласно принятым сегодня соглашениям, им предстоит сделать немало важных дел.
Переговоры по СНВ решено начать незамедлительно
Обама пообещал Медведеву добиться ратификации в конгрессе США Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Кроме того, решено незамедлительно начать переговоры о понижении уровня СНВ. О достигнутых результатах в разработке новой договоренности переговорщики должны доложить президентам уже к июлю.
Медведев и Обама договорились начать межправительственные переговоры о новом юридически обязывающем договоре. Прежний договор о СНВ (Московский договор 2002 года) "полностью выполнил свое предназначение", констатировали президенты. Новый, по соглашению, должен быть принят в декабре.
Новый договор должен зафиксировать более низкие уровни СНВ. Те, что были указаны в прежнем договоре, уже достигнуты.
Кроме того, США и Россия расходятся в вопросе о размещении СНВ. Американская сторона отказывается подтверждать обязательство не размещать СНВ за пределами своей национальной территории, на чем настаивает Россия. Также, по мнению Москвы, сокращение наступательных потенциалов должно сопровождаться гарантией, что не будут совершенствоваться оборонительные системы, прежде всего ПРО.
Разногласия по ПРО - сохраняются
Разногласия во взглядах на систему ПРО США в Москве и Вашингтоне по-прежнему сохраняются.
Учитывая совместные оценки ракетных вызовов и угроз и стремясь к укреплению безопасности обеих стран, а также безопасности союзников и партнеров, президенты "обсудили новые возможности для равноправного международного взаимодействия в области ПРО".
"Взаимосвязь между наступательными и оборонительными вооружениями будет обсуждаться двумя правительствами", - сказано в итоговом заявлении Медведева и Обамы.
Россия и США выработают новые направления взаимодействия по Афганистану
Дмитрий Медведев и Барак Обама договорились разработать новые аспекты сотрудничества по стабилизации обстановки в Афганистане.
"Стороны договорились о разработке новых направлений сотрудничества в целях содействия международным усилиям по стабилизации, реконструкции и развитию в Афганистане, в том числе в региональном контексте", - говорится в совместном заявлении президентов РФ и США.
В нем отмечается, что лидеры двух стран "договорились работать с целью принятия скоординированных международных действий и поддерживать их при ключевой роли ООН".
Как говорится в документе, подобный подход должен быть применен для борьбы с наркотрафиком из Афганистана, а также незаконными поставками прекурсоров в эту страну.
Переговоры по мирному использованию атомной энергии будут продолжены
РФ и США намерены работать над тем, чтобы обеспечить вступление в силу двустороннего Соглашения о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. Об этом говорится в принятом на сегодняшней встрече совместном заявлении президентов Дмитрия Медведева и Барака Обамы.
"Мы приветствуем работу МАГАТЭ по многосторонним подходам к ядерному топливному циклу и поощряем усилия по выработке взаимовыгодных подходов государствами, которые рассматривают возможность создания собственной ядерной энергетики и расширения существующих ядерных энергетических программ в соответствии с их правами и обязанностями по ДНЯО", - говорится в документе.
"В целях содействия сотрудничеству в безопасном использовании атомной энергии для мирных целей, обе стороны будут работать над тем, чтобы обеспечить вступление в силу двустороннего Соглашения о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии", - подчеркнули президенты.
Лидеры также договорились "придать новый импульс" выполнению положений Резолюции СБ ООН 1540 о предотвращении попадания ОМУ (оружия массового уничтожения) в руки негосударственных субъектов.
РФ и США договорились решать ядерную проблему Ирана дипломатическим путем
Москва и Вашингтон признают право Ирана на мирную ядерную энергетику. Решение иранской ядерной проблемы должно достигаться дипломатическим путем.
"При том, что мы признаем право Ирана на осуществление программы развития гражданской ядерной энергетики, Ирану необходимо восстановить доверие к ее исключительно мирному характеру", - говорится в совместном заявлении президентов Медведева и Обамы.
"Мы призываем Иран в полном объеме выполнять соответствующие резолюции СБ ООН и Совета управляющих МАГАТЭ", - отмечается в документе.
Президенты РФ и США вновь заявили о своей приверженности добиваться всеобъемлющего дипломатического решения, в том числе посредством прямой дипломатии и переговоров в формате "пять плюс один", и призвали Иран воспользоваться этой возможностью для того, чтобы удовлетворить озабоченности мирового сообщества.
Говоря о другой ядерной проблеме – на Корейском полуострове – президенты России и США отметили, что запуск Пьхеньяном баллистической ракеты, запланированный на ближайшие дни, может нанести ущерб миру и стабильности в регионе. Однако президенты высказались за продолжение шестисторонних переговоров по ядерной проблеме КНДР.
"Говорили без бумажек и по делу": неформальная сторона встречи
Корреспондент ИТАР-ТАСС делится деталями, не вошедшими в официальные сводки о встрече. Так, по ходу общения, продлившегося 1 час 25 минут, Медведев и Обама много шутили и улыбались, несколько раз не без удовольствия напомнили друг другу об "общем академическом прошлом" - юридическом образовании - и обговорили "теплый июльский визит" Обамы в Москву. Как отметили журналисты, оба вели себя довольно раскованно, "говорили без бумажек и по делу".
После переговоров Медведев и Обама выступили перед прессой с заявлениями, подчеркнув желание в будущем не отпускать двусторонние отношения "в свободный дрейф". Стиль общения был подчеркнуто свободным от протокольных условностей. В частности, Обама сказал, что "будет очень рад приехать в Москву в июле, в теплый месяц, и это лучше, чем в январе".
Медведев, в свою очередь, отметил, что он и Обама уделили на переговорах внимание вопросам юридического образования: "Хотя у разных людей разное мнение по этому поводу, но мы с коллегой в прошлом занимались юридическими вопросами и пришли к выводу, что это сейчас благотворно сказывается на нашем диалоге". Обама засмеялся в ответ.
Однажды Обама поблагодарил за вопрос по-русски. Он сказал: "Спасибо", - и добавил, что работает над своим русским. Президент США уточнил, что "английский президента Медведева гораздо лучше".