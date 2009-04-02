В Лондоне впервые встретились Медведев и Обама

Американо-российские отношения больше "дрейфовать не будут". Уверенность в этом выразил по итогам переговоров с Дмитрием Медведевым президент США. Барак Обама заявил после первой встречи с президентом России, что благодарен Медведеву за его позиции по ключевым вопросам. Президент РФ, в свою очередь, заявил, что после встречи с Обамой смотрит на развитие российско-американских отношений с оптимизмом.