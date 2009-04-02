В 2009 году солнечная активность достигла столетнего минимума

В дополнение к этому исследовательский аппарат "Улисс", который до недавнего времени вел наблюдения за Солнцем зафиксировал 20%-ное падение солнечной активности с середины 1990-х годов. Как сообщили в Европейском космическом агентстве, космический аппарат "Улисс", работавший минувшим летом в непосредственной близости от Солнца, показал, что наше светило сократило выбросы вещества солнечного ветра до минимальных объемов за все время наблюдения.