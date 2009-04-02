В 2009 году солнечная активность достигла столетнего минимума

Предыдущие циклы столь слабой активности были отмечены в 1912-1913 годах.
По словам Дина Песнелла, фика из центра космических полетов NASA имени Годдарда, в 2008 году на протяжении 266 дней (73% продолжительности года) не было зафиксировано новых солнечных пятен. В 1912-1913 годах исследователи говорили, что на Солнце ни одного пятна не появилось на протяжении 311 дней.
Песнелл говорит, что такие данные говорят о достижении минимума очередного цикла солнечной активности в 2008 года. За первые 90 дней 2009 года наше светило не проявляло сколько-нибудь значимой активности на протяжении 78 дней.
В дополнение к этому исследовательский аппарат "Улисс", который до недавнего времени вел наблюдения за Солнцем зафиксировал 20%-ное падение солнечной активности с середины 1990-х годов. Как сообщили в Европейском космическом агентстве, космический аппарат "Улисс", работавший минувшим летом в непосредственной близости от Солнца, показал, что наше светило сократило выбросы вещества солнечного ветра до минимальных объемов за все время наблюдения.
Исследователи из Европейского космического агентства говорят, что в 2007 году "Улисс" произвел третье сканирование солнечного ветра и магнитного поля Солнца по всей его поверхности. Когда последние результаты были сравнены с предыдущими, то оказалось, что радиальный компонент солнечного ветра потерял более пятой часть объемов, а магнитное поле вблизи "Улисса" на орбите Солнца снизило свою активность на 36%.