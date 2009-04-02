Тюменцы могут выписать любимые газеты и журналы по прежним ценам

Сегодня для поддержки российского рынка подписки Почта России предоставляет скидки на доставку самых массовых федеральных изданий и всех районных и городских газет. Кроме того, принимая во внимание огромное значение подписки для социально незащищенных категорий граждан, для которых печатная пресса зачастую является единственным «окном в мир», Почта предоставляет дополнительную скидку в размере 20% от стоимости услуг связи ветеранам и участникам Великой Отечественной Войны и инвалидам I и II групп. А слепым и слабовидящим гражданам, выписывающим специализированные (напечатанные рельефно-точечным, плоскопечатным шрифтом) издания, предприятие доставляет их бесплатно.