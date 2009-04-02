Тюменцы могут выписать любимые газеты и журналы по прежним ценам

Газеты и журналы Почта России будет доставлять подписчикам по тем же тарифам, которые действовали в течение двух последних подписных кампаний. Сохранить неизменными тарифы на подписку позволила поддержка государства, обеспечивающая частичную компенсацию убытков Почты от реализации услуги по доставке подписных печатных изданий по тарифам, не покрывающим затраты предприятия на ее оказание.
Обеспечение доступности услуги по доставке подписных печатных изданий является важной составляющей противодействия негативному влиянию кризисных явлений в экономике на рынок подписки, который уже пострадал от них. По итогам основной подписки на первое полугодие 2009 года разовый почтовый подписной тираж изданий по сравнению с аналогичным периодом 2008 года снизился на 2,3% и составил 30 390 тыс. экз., сообщает Nashgorod.ru пресс-служба УФПС Тюменской области.
Сегодня для поддержки российского рынка подписки Почта России предоставляет скидки на доставку самых массовых федеральных изданий и всех районных и городских газет. Кроме того, принимая во внимание огромное значение подписки для социально незащищенных категорий граждан, для которых печатная пресса зачастую является единственным «окном в мир», Почта предоставляет дополнительную скидку в размере 20% от стоимости услуг связи ветеранам и участникам Великой Отечественной Войны и инвалидам I и II групп. А слепым и слабовидящим гражданам, выписывающим специализированные (напечатанные рельефно-точечным, плоскопечатным шрифтом) издания, предприятие доставляет их бесплатно.