Тюменский кардиоцентр - номинант премии «Пурпурное сердце»

Для участия в премии были учреждены специальные номинации (более десяти), сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Тюменского областного кардиологического центра. На совещании экспертного совета каждому участнику были выставлены оценки, по общей сумме которых определялись номинанты (по три в каждой номинации).