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Тюменский кардиоцентр - номинант премии «Пурпурное сердце»

2 апреля 2009, 16:51
Тюменский кардиоцентр принял участие в отборе заявок на получение национальной премии «Пурпурное сердце», которая призвана выявить и поощрить наиболее успешные проекты и лучших представителей в области кардиологии.

Для участия в премии были учреждены специальные номинации (более десяти), сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Тюменского областного кардиологического центра. На совещании экспертного совета каждому участнику были выставлены оценки, по общей сумме которых определялись номинанты (по три в каждой номинации).

В тройке номинантов - Тюменский кардиологический центр, который был представлен в двух номинациях:

- «Лучший врач-кардиолог года» (номинирована Елена Павловна Гультяева, к.м.н., врач-кардиолог высшей категории, старший научный сотрудник отделения артериальной гипертонии и коронарной недостаточности научного отдела клинической кардиологии),

- «Лучший социальный проект года» (номинирован проект «Сердечный футбольный матч», в котором приняли участие прооперированные в кардиоцентре пациенты и хирурги, выполнившие эти операции. Матч состоялся в сентябре 2008 года и прошел в рамках недели «Здоровое сердце»).

Торжественное награждение лауреатов состоится 14 апреля в Президент отеле Управления делами Президента РФ (г. Москва).

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