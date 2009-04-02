Тюменский кардиоцентр - номинант премии «Пурпурное сердце»

Для участия в премии были учреждены специальные номинации (более десяти), сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Тюменского областного кардиологического центра. На совещании экспертного совета каждому участнику были выставлены оценки, по общей сумме которых определялись номинанты (по три в каждой номинации).
В тройке номинантов - Тюменский кардиологический центр, который был представлен в двух номинациях:
- «Лучший врач-кардиолог года» (номинирована Елена Павловна Гультяева, к.м.н., врач-кардиолог высшей категории, старший научный сотрудник отделения артериальной гипертонии и коронарной недостаточности научного отдела клинической кардиологии),
- «Лучший социальный проект года» (номинирован проект «Сердечный футбольный матч», в котором приняли участие прооперированные в кардиоцентре пациенты и хирурги, выполнившие эти операции. Матч состоялся в сентябре 2008 года и прошел в рамках недели «Здоровое сердце»).
Торжественное награждение лауреатов состоится 14 апреля в Президент отеле Управления делами Президента РФ (г. Москва).