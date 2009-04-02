Тюменских абитуриентов приглашают в школу юных журналистов

Актуальную мысль высказал председатель Союза журналистов Тюменской области Владимир Кузнецов: «Мы говорим о необходимости подготовки молодых кадров в тот момент, когда каждый руководитель СМИ заботится только о том, как бы сократить количество молодых журналистов. Кризис очень больно ударил по нашей сфере, некоторые СМИ приказали долго жить». Тем не менее, несмотря на все неурядицы, журналистов нужно готовить, считает г-н Кузнецов, иначе у нас не будет преемственности профессии. Другое дело, что к выбору профессии нужно подходить осознанно, ведь профессия журналиста требует огромного самопожертвования. Среди всех специальностей эта – занимает первые места в статистике смертности, кроме того, отнюдь не способствует созданию крепкой семьи, поскольку, как сообщил Владимир Сергеевич, в редакциях сейчас много незамужних женщин.