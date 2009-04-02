Тюменских абитуриентов приглашают в школу юных журналистов

Бесплатные семинары для абитуриентов, поступающих на специальность «Журналистика» ТюмГУ, стартуют 4 апреля на базе пресс-центра «Территория общения» (Тюменский молодежный социально-деловой центр) в 16.00. Инициаторами мероприятия выступили городское управление по спорту и молодежной политике, агентство РИА Новости, отделение журналистики ТюмГУ, интернет-издание «NewsProm.ru» и журнал «National Business». В череде «кружков юного журналиста» это один из немногих, проводимых на благотворительных началах.
Как подчеркнул на пресс-конференции, посвященной данному событию, заместитель начальника управления по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Андрей Колычев, в год молодежи нужды юных тюменцев изучаются особенно тщательно: «Мы не можем оставаться в стороне от молодежных проблем».
Интерес к профессии журналиста не ослабевает, считает доцент кафедры истории и теории журналистики Тюменского государственного университета Николай Шишкин, однако у абитуриентов зачастую не хватает общих знаний о системе СМИ. Курсы должны восполнить этот пробел. Однако Татьяна Топоркова, заведующая кафедрой журналистского мастерства, напомнила, что ни один семинар не может гарантировать зачисления в университет, поскольку определяющим экзаменом является творческий конкурс.
Актуальную мысль высказал председатель Союза журналистов Тюменской области Владимир Кузнецов: «Мы говорим о необходимости подготовки молодых кадров в тот момент, когда каждый руководитель СМИ заботится только о том, как бы сократить количество молодых журналистов. Кризис очень больно ударил по нашей сфере, некоторые СМИ приказали долго жить». Тем не менее, несмотря на все неурядицы, журналистов нужно готовить, считает г-н Кузнецов, иначе у нас не будет преемственности профессии. Другое дело, что к выбору профессии нужно подходить осознанно, ведь профессия журналиста требует огромного самопожертвования. Среди всех специальностей эта – занимает первые места в статистике смертности, кроме того, отнюдь не способствует созданию крепкой семьи, поскольку, как сообщил Владимир Сергеевич, в редакциях сейчас много незамужних женщин.