Тюменец, готовь автомобиль Mazda к лету!

«В период смены сезонов осмотр автомобиля на сервисной станции просто обязателен. После зимних холодов и сложных дорожных условий многие системы автомобиля могут исчерпать свой ресурс. Часто неисправности при повседневной эксплуатации не дают о себе знать некоторое время, и лишь после окончательного выхода деталей из строя автолюбитель понимает, что ремонт не минуем, - отмечает технический директор компании «Дина-Моторс» Илья Колчанов. - Одна из систем, которая весной и летом испытывает сильные нагрузки – система кондиционирования и охлаждения. И именно ей мы будем уделять особое внимание».