Тюменец, готовь автомобиль Mazda к лету!

20 различных видов проверок и осмотров выполнят специалисты компании «Дина-Моторс» в случае обращения владельцев автомобилей Mazda в период с 1 по 30 апреля. Сервисная акция «Готовим Mazda к лету» стартовала сегодня у официального дилера Mazda в Тюмени.
Согласно условиям акции, обратившись на СТО, автолюбители смогут проверить у своего авто детали подвески, тормозную систему, работу амортизаторов, степень бокового увода, уровни всех жидкостей в подкапотном пространстве, соединения и шланги на повреждения и подтекание, приборы освещения.
«В период смены сезонов осмотр автомобиля на сервисной станции просто обязателен. После зимних холодов и сложных дорожных условий многие системы автомобиля могут исчерпать свой ресурс. Часто неисправности при повседневной эксплуатации не дают о себе знать некоторое время, и лишь после окончательного выхода деталей из строя автолюбитель понимает, что ремонт не минуем, - отмечает технический директор компании «Дина-Моторс» Илья Колчанов. - Одна из систем, которая весной и летом испытывает сильные нагрузки – система кондиционирования и охлаждения. И именно ей мы будем уделять особое внимание».
Специалисты сервиса проверят трубопроводы и шланги системы охлаждения двигателя, уровень охлаждающей жидкости и её плотность, работу систему отопления и кондиционирования внутри автомобиля. При необходимости и по желанию владельца автомобиля, проведут антибактериальную обработку системы кондиционирования (на время акции установлена специальная цена на эти работы).
Все автолюбители, прошедшие осмотр по его итогам получат рекомендации мастеров сервиса о дальнейшей эксплуатации автомобиля, необходимости замены деталей или ремонта автомобиля. На все виды сервисных работ участникам акции предоставляется скидка 10%. Также специальные цены установлены на аксессуары и запасные части.
«Мы ждем к нам на станцию не только автомобили, находящиеся на гарантии, - отмечает директор компании «Дина-Моторс» Андрей Рощин. - В рамках акции к нам могут приезжать любые автомобили марки «Mazda», не зависимо от года выпуска и расположения руля».