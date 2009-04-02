Сборная России победила Лихтенштейн в отборочном матче ЧМ-2010

Игра, состоявшаяся вечером 1 апреля, завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян. Единственный гол на 38-й минуте забил полузащитник "Зенита" Константин Зырянов.
Зырянов отличился, выйдя один на один с вратарем сборной Лихтенштейна Петером Йеле и переиграв голкипера. Голевой пас на счету Андрея Аршавина. Сборная России владела преимуществом на протяжении большей части встречи и упустила еще несколько возможностей забить гол.
После победы над Лихтенштейном россияне закрепились на втором месте в четвертой европейской отборочной группе ЧМ-2010. В пяти матчах российская команда набрала 12 очков. У сборной Германии 13 очков после пяти матчей. Позднее в ночь на 2 апреля немцы завершат выездную игру с Уэльсом.
Свой следующий матч в отборочном турнире ЧМ-2010 сборная России проведет 10 июня против команды Финляндии на поле соперника. 5 сентября россияне вновь сыграют с Лихтенштейном, 9 сентября - с Уэльсом, 10 октября - с Германией, а 14 октября - с Азербайджаном.