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Сборная России победила Лихтенштейн в отборочном матче ЧМ-2010

2 апреля 2009, 09:31
Сборная России по футболу одержала выездную победу над Лихтенштейном в матче отборочного турнира чемпионата мира 2010 года.

Игра, состоявшаяся вечером 1 апреля, завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян. Единственный гол на 38-й минуте забил полузащитник "Зенита" Константин Зырянов.

Зырянов отличился, выйдя один на один с вратарем сборной Лихтенштейна Петером Йеле и переиграв голкипера. Голевой пас на счету Андрея Аршавина. Сборная России владела преимуществом на протяжении большей части встречи и упустила еще несколько возможностей забить гол.

После победы над Лихтенштейном россияне закрепились на втором месте в четвертой европейской отборочной группе ЧМ-2010. В пяти матчах российская команда набрала 12 очков. У сборной Германии 13 очков после пяти матчей. Позднее в ночь на 2 апреля немцы завершат выездную игру с Уэльсом.

Свой следующий матч в отборочном турнире ЧМ-2010 сборная России проведет 10 июня против команды Финляндии на поле соперника. 5 сентября россияне вновь сыграют с Лихтенштейном, 9 сентября - с Уэльсом, 10 октября - с Германией, а 14 октября - с Азербайджаном.

#Новости#Спорт#Футбол#Ксения
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