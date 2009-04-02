Сборная России победила Лихтенштейн в отборочном матче ЧМ-2010

Зырянов отличился, выйдя один на один с вратарем сборной Лихтенштейна Петером Йеле и переиграв голкипера. Голевой пас на счету Андрея Аршавина. Сборная России владела преимуществом на протяжении большей части встречи и упустила еще несколько возможностей забить гол.