nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Сбербанк провел в Тюмени «круглый стол» для малого и среднего бизнеса

2 апреля 2009, 16:12
Специалисты Тюменского городского отделения Сбербанка России провели «круглый стол» для представителей тюменского бизнеса и корпоративных клиентов, обслуживающихся в филиалах Сбербанка России.
Сюжет
Тюмень

Открывая встречу, заместитель управляющего отделением Сергей Кравченко рассказал об основных направлениях работы банка и важнейших задачах на 2009 год, о наиболее распространенных проблемах, с которыми сталкиваются юридические лица, и какую помощь Сбербанк может оказать для их решения.

В продолжение темы сотрудники банка провели презентацию продуктов и услуг, наиболее востребованных малым и средним бизнесом. Участники «круглого стола» получили подробную информацию о расчетно-кассовом обслуживании и тарифной политике Сбербанка России, программах кредитования субъектов малого бизнеса, аккредитивах, зарплатных проектах, векселях, брокерском обслуживании.

В процессе прямого диалога представители банка и бизнеса обсудили широкий круг вопросов – условия кредитования физических и юридических лиц, возможности взаимодействия, пути повышения эффективности работы.

По итогам «круглого стола» участники отметили необходимость проведения подобных встреч и наметили наиболее актуальные вопросы для последующих обсуждений

#Новости#Круглый стол#Тюмень#Банки#Ксения#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25