Сбербанк провел в Тюмени «круглый стол» для малого и среднего бизнеса

Открывая встречу, заместитель управляющего отделением Сергей Кравченко рассказал об основных направлениях работы банка и важнейших задачах на 2009 год, о наиболее распространенных проблемах, с которыми сталкиваются юридические лица, и какую помощь Сбербанк может оказать для их решения.