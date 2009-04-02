Сбербанк провел в Тюмени «круглый стол» для малого и среднего бизнеса

Открывая встречу, заместитель управляющего отделением Сергей Кравченко рассказал об основных направлениях работы банка и важнейших задачах на 2009 год, о наиболее распространенных проблемах, с которыми сталкиваются юридические лица, и какую помощь Сбербанк может оказать для их решения.
В продолжение темы сотрудники банка провели презентацию продуктов и услуг, наиболее востребованных малым и средним бизнесом. Участники «круглого стола» получили подробную информацию о расчетно-кассовом обслуживании и тарифной политике Сбербанка России, программах кредитования субъектов малого бизнеса, аккредитивах, зарплатных проектах, векселях, брокерском обслуживании.
В процессе прямого диалога представители банка и бизнеса обсудили широкий круг вопросов – условия кредитования физических и юридических лиц, возможности взаимодействия, пути повышения эффективности работы.
По итогам «круглого стола» участники отметили необходимость проведения подобных встреч и наметили наиболее актуальные вопросы для последующих обсуждений