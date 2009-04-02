Памятник Ленину взорвал "Залесский боевой летучий отряд"

По данным МВД, на которые ссылается "Интерфакс", организация с подобным названием нигде официально не зарегистрирована и является нелегальной. Между тем, в декабре 2008 года "Залесский боевой летучий отряд" взял на себя ответственность за похожий взрыв гипсового памятника Ленину около завода "Рязцветмет" в Рязани. Отметим, что тогда между взрывом, произошедшим 15 ноября, и заявлением ЗБЛО прошло около месяца.