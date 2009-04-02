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Памятник Ленину взорвал "Залесский боевой летучий отряд"

2 апреля 2009, 09:12
Ответственность за взрыв памятника Ленину в Санкт-Петербурге взяли на себя активисты организации "Залесский боевой летучий отряд" (ЗБЛО), сообщает Фонтанка.ру 1 апреля, ссылаясь на заявление на сайте движения (ссылка на него не приводится).

По данным МВД, на которые ссылается "Интерфакс", организация с подобным названием нигде официально не зарегистрирована и является нелегальной. Между тем, в декабре 2008 года "Залесский боевой летучий отряд" взял на себя ответственность за похожий взрыв гипсового памятника Ленину около завода "Рязцветмет" в Рязани. Отметим, что тогда между взрывом, произошедшим 15 ноября, и заявлением ЗБЛО прошло около месяца.

По мнению активистов организации, "Ленин и его последователи совершили преступление против человечества, не имеющее срока давности", так как, будучи "носителями антирусской большевистской идеологии", они проводили "геноцид русского народа". Поэтому, члены ЗБЛО считают "целесообразной ликвидацию памятников советским правителям, и в первую очередь - памятников Ленину". По некоторым данным, "Залесский боевой летучий отряд" может быть связан с ультраправой организацией "Залесская Русь", выступающей за создание на территории центральной России мононациональной русской республики Залесье.

Статуя Ленина, находящаяся около Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге, была взорвана в ночь на среду с помощью безоболочного взрывного устройства мощностью около 300 грамм в тротиловом эквиваленте. В результате в спине бронзовой фигуры появилась дыра примерно в один метр. При взрыве никто из людей не пострадал.

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