Nokia научила телефоны читать афиши

Для распознавания используется встроенная камера телефона и GPS-модуль. Point & Find для работы также необходимо интернет-соединение.
Распознав штрихкод, Point & Find подскажет пользователю цены на товары, а также запросит и выведет отзывы о них. При работе с афишей он покажет трейлер, отзывы, а также укажет, где находится ближайший кинотеатр и когда в нем можно посмотреть этот фильм.
Пока сервис находится в стадии раннего бета-тестирования. Он доступен только в США и Великобритании. Позднее Point & Find будет работать и в других странах мира, а его возможности расширятся.
В декабре прошлого года корпорация на мероприятии Nokia World 2008 анонсировала концепцию Social Location, которая позволит сделать картографические сервисы более интерактивными. Кроме того, используя встроенные компас и GPS-модуль мобильники Nokia смогут подсказать владельцу информацию об объекте, на который он смотрит.