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Nokia научила телефоны читать афиши

2 апреля 2009, 09:49
Корпорация Nokia 1 апреля анонсировала сервис Point &amp; Find, позволяющий владельцам мобильников сканировать в магазинах штрихкоды и "читать" афиши.

Для распознавания используется встроенная камера телефона и GPS-модуль. Point & Find для работы также необходимо интернет-соединение.

Распознав штрихкод, Point & Find подскажет пользователю цены на товары, а также запросит и выведет отзывы о них. При работе с афишей он покажет трейлер, отзывы, а также укажет, где находится ближайший кинотеатр и когда в нем можно посмотреть этот фильм.

Пока сервис находится в стадии раннего бета-тестирования. Он доступен только в США и Великобритании. Позднее Point & Find будет работать и в других странах мира, а его возможности расширятся.

В декабре прошлого года корпорация на мероприятии Nokia World 2008 анонсировала концепцию Social Location, которая позволит сделать картографические сервисы более интерактивными. Кроме того, используя встроенные компас и GPS-модуль мобильники Nokia смогут подсказать владельцу информацию об объекте, на который он смотрит.

#Новости#Nokia#Мобильные средства связи#Таня#Общество
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