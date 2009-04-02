Nokia научила телефоны читать афиши

Распознав штрихкод, Point & Find подскажет пользователю цены на товары, а также запросит и выведет отзывы о них. При работе с афишей он покажет трейлер, отзывы, а также укажет, где находится ближайший кинотеатр и когда в нем можно посмотреть этот фильм.