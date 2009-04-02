Названы лауреаты международной литературной "Русской Премии"

Министр культуры России Александр Авдеев направил приветствие в адрес оргкомитета участников и организаторов церемонии. В нем, в частности, говорилось: "Сегодня в столице России собрались русскоязычные писатели всего мира. Те, для кого русский язык - не только бесценное культурное наследие, но и язык творческого самовыражения. Кто хорошо понимает и высоко ценит значение русского слова, которое на протяжении многих веков мощно и красиво "звучит" в мировой литературе".