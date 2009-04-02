Названы лауреаты международной литературной "Русской Премии"

Фаворитом жюри, председателем которого стал главный редактор журнала "Знамя" Сергей Чупринин, в главной номинации конкурса "Крупная проза" стал Борис Хазанов из Германии с романом "Вчерашняя вечность". Дипломом второй степени за "крупную прозу" был награжден Сергей Юрьенен из США за произведение "Линтенька, или Воспарившие".
Лучшим автором "малой прозы" 2008 года была признана Маргарита Меклина из США с книгой "Моя преступная связь с искусством". "Серебро" получил Тамерлан Тадтаев из Южной Осетии, приславший на конкурс сборник рассказов о войне. На третьем месте оказался Андрей Назаров из Дании, и его книга прозы "Упражнения на тему".
Победителем в номинации "Поэзия" жюри назвало Бахыта Кенжеева из Канады за книгу стихотворений "Крепостной остывающих мест". Диплом второй степени получил Владимир Гандельсман из США с книгой стихов "Ода одуванчику". Третье место досталось Сергею Морейно из Латвии за книгу стихов и переводов.
Победители в каждой номинации получают по 5 тысяч долларов. Обладатели "серебра" - по 2 тысячи долларов, "бронзовые" призеры - по 1,5 тысяч долларов.
В этом году для церемонии награждения был выбран особый формат - проведение прямого эфира всемирного литературного радио. Вечер прошел под эгидой 150-летнего юбилея великого русского ученого, изобретателя радио Александра Попова и транслировался в интернете.
Автор и руководитель конкурса Татьяна Восковская, открывая церемонию, отметила, что "Русская Премия" - "стратегически важный национальный проект". "Видя в зале представителей русской литературы, русской культуры из самых разных уголков мира, я действительно чувствую, что мы собираем, пусть пока только раз в году, русскую культуру", - пояснила она.
По ее мнению, то, что "Русская Премия" вручается в период кризиса, свидетельствует о жизнеспособности самой ее идеи. "Иными словами, Россия будет поддерживать литературу, созданную на русском языке, несмотря ни на что. Это действительно приоритет нашей политики. Не на словах, а на деле", - сказала Восковская.
Министр культуры России Александр Авдеев направил приветствие в адрес оргкомитета участников и организаторов церемонии. В нем, в частности, говорилось: "Сегодня в столице России собрались русскоязычные писатели всего мира. Те, для кого русский язык - не только бесценное культурное наследие, но и язык творческого самовыражения. Кто хорошо понимает и высоко ценит значение русского слова, которое на протяжении многих веков мощно и красиво "звучит" в мировой литературе".
"Русская Премия" ежегодно присуждается писателям и поэтам, живущим за пределами России и пишущим на русском языке, и входит в пятерку самых престижных литературных наград в России. Цель конкурса - содействовать сохранению русского языка как уникального явления культуры постсоветского пространства, способствовать популяризации русского языка и развитию международного гуманитарного сотрудничества.