Надежда Копытина: Тюмень – не провинция!

«Для меня было ударом, когда в балетной школе сказали, что у меня широкая кость. Таким образом, мне сразу дали понять, что балет не для меня». Балериной Надежда не стала, но в дальнейшем старалась не загонять себя ни в какие рамки. Мечта поселиться в Москве, казавшаяся родственникам сказкой, сбылась благодаря настойчивости женщины. Однако стартовой площадкой для начинаний Надежда Москву не считает. «Важно развить свой внутренний мир и расширить рамки своего сознания. Тюмень – не провинция, и здесь можно развиваться».