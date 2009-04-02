Надежда Копытина: Тюмень – не провинция!

Поводом для поездки в родной город стала презентация автобиографической книги «Хочу попасть в Forbes: путь к миллиарду Надежды Копытиной», вышедшей в издательстве «ЭКСМО».
Следует заметить, что интерес тюменских читателей к непрофессиональным писателям невелик. Лишь небольшое количество пришедших в магазин «Знание» приостановились, заслышав о том, что через несколько минут их ждет встреча с автором. Однако Надежда сумела приковать к себе внимание с первых своих слов. Обаятельная женщина, помимо крупных успехов в бизнесе, сумела сохранить внутреннюю гармонию, реализовавшись как хорошая мать, жена, артистка и т.д.
Достижения Надежды Копытиной можно перечислять долго – она и бизнесмен, и певица, и продюсер, однако мало кто знает, каких трудов ей стоило, чтобы добиться таких успехов. Самым главным барьером на пути к достижению цели Надежда считает преодоление внутренних убеждений, навязанных еще в детстве.
«Для меня было ударом, когда в балетной школе сказали, что у меня широкая кость. Таким образом, мне сразу дали понять, что балет не для меня». Балериной Надежда не стала, но в дальнейшем старалась не загонять себя ни в какие рамки. Мечта поселиться в Москве, казавшаяся родственникам сказкой, сбылась благодаря настойчивости женщины. Однако стартовой площадкой для начинаний Надежда Москву не считает. «Важно развить свой внутренний мир и расширить рамки своего сознания. Тюмень – не провинция, и здесь можно развиваться».
Для собственного развития Надежда советует читать книги об успехе известных людей. «Когда я читала историю Мадонны или Сэма Уолтона, основателя сети магазинов «Уол-март», я вдохновлялась их успехом». Однако ни в коем случае не следует пытаться копировать чью-то историю жизни, ведь в одну реку нельзя войти дважды. Настольная книга Надежды сегодня – Библия. «Я стремлюсь увидеть, что эта книга обо мне».