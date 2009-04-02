Крышу тюменской школе починят по решению суда

Как сообщили Nashgorod.ru в прокуратуре округа, установлено, что образовательное учреждение построено в 1961 году (сейчас в нем обучается более 700 учащихся). За время, прошедшее после строительства, несущие и ограждающие конструкции кровли и чердачного перекрытия над помещениями школьной столовой пришли в негодное состояние и нуждаются в замене.