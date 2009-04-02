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Крышу тюменской школе починят по решению суда

2 апреля 2009, 11:41
В тюменской муниципальной средней школе № 33 отремонтируют кровлю, а также чердачное перекрытие над помещениями столовой.
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Тюмень

Как сообщили Nashgorod.ru в прокуратуре округа, установлено, что образовательное учреждение построено в 1961 году (сейчас в нем обучается более 700 учащихся). За время, прошедшее после строительства, несущие и ограждающие конструкции кровли и чердачного перекрытия над помещениями школьной столовой пришли в негодное состояние и нуждаются в замене.

Согласно Закону РФ «Об образовании» органы местного самоуправления обязаны обеспечить надлежащее содержание муниципальных образовательных учреждений.

В этой связи прокуратура округа обратилась в суд с требованием обязать тюменскую администрацию отремонтировать кровлю и чердак в муниципальной школе № 33, которое судом удовлетворено.

#Новости#Тюмень#Школы#Ксения#Общество
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