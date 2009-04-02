Госдума отказалась ужесточать ограничения на курение

Поправки были приняты в первом чтении еще в 2007 году. Главной задачей было привести закон в соответствии с мировыми нормами.
В частности, были введены значительные ограничения на курение в транспорте, полностью запрещено курение в самолетах.
Владельцев кафе и ресторанов также обязали отвести не менее 50 процентов площади для тех, кто не выносит сигаретного дыма, и оборудовать курящую зону.
Однако, как заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко, второго чтения поправок не будет.
Это связано с тем, что поправки, были весьма разрозненны, а также несовершенны с юридической точки зрения. Они были плохо согласованы, а их реализация на практике представлялась проблематичной.
Однако основной причиной прекращения рассмотрения поправок, по словам Герасименко, является подготовка принципиально нового всеобъемлющего законопроекта, который делает процесс "латания" закона 2001 года ненужным.
При министерстве здравоохранения и социального развития в феврале был создан специальный координационный совет, который занялся сбором всех предложений, направленных на ограничение курения.
Ожидается, что первый вариант национальной стратегии по борьбе с курением, согласованный с основными положениями к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, к которой РФ присоединилась в 2008 году, появится уже в апреле.