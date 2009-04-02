nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Госдума отказалась ужесточать ограничения на курение

2 апреля 2009, 13:25
Государственная Дума РФ прекратила рассмотрение поправок, ужесточающих положения закона "Об ограничении курения табака" от 2001 года.

Поправки были приняты в первом чтении еще в 2007 году. Главной задачей было привести закон в соответствии с мировыми нормами.

В частности, были введены значительные ограничения на курение в транспорте, полностью запрещено курение в самолетах.

Владельцев кафе и ресторанов также обязали отвести не менее 50 процентов площади для тех, кто не выносит сигаретного дыма, и оборудовать курящую зону.

Однако, как заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко, второго чтения поправок не будет.

Это связано с тем, что поправки, были весьма разрозненны, а также несовершенны с юридической точки зрения. Они были плохо согласованы, а их реализация на практике представлялась проблематичной.

Однако основной причиной прекращения рассмотрения поправок, по словам Герасименко, является подготовка принципиально нового всеобъемлющего законопроекта, который делает процесс "латания" закона 2001 года ненужным.

При министерстве здравоохранения и социального развития в феврале был создан специальный координационный совет, который занялся сбором всех предложений, направленных на ограничение курения.

Ожидается, что первый вариант национальной стратегии по борьбе с курением, согласованный с основными положениями к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, к которой РФ присоединилась в 2008 году, появится уже в апреле.

#Новости#Россия#Курение#Законодательство#Медицина#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25