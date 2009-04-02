Гоголь признан самым "узнаваемым" русским классиком

На втором месте по узнаваемости находится Александр Пушкин - автора "Медного всадника" правильно указали 59% опрошенных. Далее в рейтинге узнаваемости следует Михаил Лермонтов с романом "Герой нашего времени" (54%).
Чаще всего россияне затрудняются с ответом на вопрос, кто написал "Полтаву" (70% приписывают авторство Гоголю и лишь 21% верно указывают Пушкина) и "Демона" (66% не знают, кто автор, а 27% верно называют автором Лермонтова).
Кроме того, Гоголь занимает третье место в рейтинге наиболее перечитываемых русских классиков - к его произведениям после окончания школы возвращаются почти каждый десятый (9%) опрошенный.
Самым перечитываемым классиком остается Пушкин (14%), на втором месте - Лев Толстой (11%). В числе других перечитываемых авторов россияне указывают Лермонтова (7%), Достоевского (6%), Чехова (5%), Булгакова (3%), Есенина и Тургенева (по 2%). Реже всего наши сограждане перечитывают Алексея Толстого, Горького, Некрасова, Шолохова (по 1%). Большинство (62%) россиян отвечают, что после окончания школы никакие произведения русских классиков заново не читали.
Самым любимым произведением Гоголя россияне чаще всего называют цикл "Вечера на хуторе близ Диканьки" - 23% опрошенных заявили, что не раз читали и хорошо знают содержание этих произведений. Далее следует "Вий" (20%), "Мертвые души" (19%), "Ревизор" (18%), "Тарас Бульба" (16%). Реже всего наши сограждане перечитывают "Шинель" (11%), "Нос" и "Женитьбу" (по 10%).
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 21-22 марта этого года среди 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. Респондентам предлагалось дать один или несколько вариантов ответа.