Гоголь признан самым "узнаваемым" русским классиком

Самым любимым произведением Гоголя россияне чаще всего называют цикл "Вечера на хуторе близ Диканьки" - 23% опрошенных заявили, что не раз читали и хорошо знают содержание этих произведений. Далее следует "Вий" (20%), "Мертвые души" (19%), "Ревизор" (18%), "Тарас Бульба" (16%). Реже всего наши сограждане перечитывают "Шинель" (11%), "Нос" и "Женитьбу" (по 10%).