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Гоголь признан самым "узнаваемым" русским классиком

2 апреля 2009, 13:25
Николай Гоголь - самый узнаваемый из русских классиков, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в день 200-летия со дня рождения писателя. Большинство россиян правильно называют автора "Мертвых душ" (70%), "Ревизора" (63%) и несколько реже - "Тараса Бульбы" (52%).

На втором месте по узнаваемости находится Александр Пушкин - автора "Медного всадника" правильно указали 59% опрошенных. Далее в рейтинге узнаваемости следует Михаил Лермонтов с романом "Герой нашего времени" (54%).

Чаще всего россияне затрудняются с ответом на вопрос, кто написал "Полтаву" (70% приписывают авторство Гоголю и лишь 21% верно указывают Пушкина) и "Демона" (66% не знают, кто автор, а 27% верно называют автором Лермонтова).

Кроме того, Гоголь занимает третье место в рейтинге наиболее перечитываемых русских классиков - к его произведениям после окончания школы возвращаются почти каждый десятый (9%) опрошенный.

Самым перечитываемым классиком остается Пушкин (14%), на втором месте - Лев Толстой (11%). В числе других перечитываемых авторов россияне указывают Лермонтова (7%), Достоевского (6%), Чехова (5%), Булгакова (3%), Есенина и Тургенева (по 2%). Реже всего наши сограждане перечитывают Алексея Толстого, Горького, Некрасова, Шолохова (по 1%). Большинство (62%) россиян отвечают, что после окончания школы никакие произведения русских классиков заново не читали.

Самым любимым произведением Гоголя россияне чаще всего называют цикл "Вечера на хуторе близ Диканьки" - 23% опрошенных заявили, что не раз читали и хорошо знают содержание этих произведений. Далее следует "Вий" (20%), "Мертвые души" (19%), "Ревизор" (18%), "Тарас Бульба" (16%). Реже всего наши сограждане перечитывают "Шинель" (11%), "Нос" и "Женитьбу" (по 10%).

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 21-22 марта этого года среди 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. Респондентам предлагалось дать один или несколько вариантов ответа.

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