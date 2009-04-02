Главный музей Ямала проводит патриотическую акцию «Платок ямальского солдата»

Как сообщила менеджер по связям с общественностью музейно-выставочного комплекса Наталья Миракова, участником акции может стать любой желающий, который хочет увековечить память о солдатах войны - членах семьи, родственниках, знакомых, которые воевали на фронтах. Для этого необходимо создать «Платок ямальского солдата», размером 30 на 30 сантиметров, на котором вышивается или другим способом наносится информация солдата войны - члена вашей семьи, родственника, соседа, знакомого, героя войны; воинское звание; место сражения - номер части и фронта; годы жизни, также можно добавить рассказы об обстоятельствах службы и гибели участника. Способ нанесения информации об участнике не ограничен: это может быть вышивка крестом, художественная гладь, аппликация, рисунок на ткани, смешанная техника. Каждый платок должен сопровождаться информационным листком, в котором нужно указать: имя и фамилию автора; количество полных лет; дату рождения; домашний адрес и телефон. Участникам младшего возраста вместо «Платка ямальского солдата» можно сделать из бумаги «Белого журавля» в технике оригами, а на крыльях журавля разместить информацию о воине. Платки (журавли) принимаются до двадцатого апреля.