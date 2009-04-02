Габриэль Гарсиа Маркес больше не будет писать

Теперь, однако, агентство Carmen Balcells опровергает эту информацию. По словам биографа Маркеса Джеральда Мартина, писатель не готов и уже вряд ли когда-либо будет готов к публикации новой работы. "Я не думаю, что об этом стоит сожалеть. Просто судьба Маркеса сложилась так, что его литературная карьера закончилась значительно раньше, чем его жизненный путь", - добавил он.