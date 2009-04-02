Габриэль Гарсиа Маркес больше не будет писать

"Очень сомневаюсь, что Маркес напишет что-либо еще", - цитирует The Guardian слова сотрудника литературного агентства Carmen Balcells, представляющего интересы Маркеса.
Последний роман писателя "Вспоминая моих грустных шлюх" был опубликован в 2004 году. С тех пор в прессе неоднократно появлялись сообщения о том, что Маркес работает над следующими произведениями и, в частности, готовит к изданию роман о любви.
Теперь, однако, агентство Carmen Balcells опровергает эту информацию. По словам биографа Маркеса Джеральда Мартина, писатель не готов и уже вряд ли когда-либо будет готов к публикации новой работы. "Я не думаю, что об этом стоит сожалеть. Просто судьба Маркеса сложилась так, что его литературная карьера закончилась значительно раньше, чем его жизненный путь", - добавил он.
Напомним, слухи о том, что Маркес не будет больше писать, появлялись и ранее. В 2006 году автор "Ста лет одиночества" заявил, что "впервые за всю свою жизнь не написал ни строчки".
Гарсиа Маркес родился 6 марта 1927 года в колумбийском городке Аракатака (департамент Магдалена). В возрасте 12 лет Габриэль получил стипендию и начал учебу в иезуитском колледже городка Сипакира, в 30 км к северу от Боготы. Прервав учебу раньше срока, в 1950 году, решил посвятить себя журналистике и литературе. В 1961 году у него выходит повесть "Полковнику никто не пишет", в 1966 году - роман "Недобрый час". Мировую известность ему принес роман "Сто лет одиночества" (1967).