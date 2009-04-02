nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

"Единая Россия" предложила бороться с кризисом возрождением управдомов

2 апреля 2009, 13:40
"Единая Россия" предложила создать в России до миллиона новых рабочих мест за счет повсеместного возрождения профессии управдома.

Всего председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов представил на встрече руководства партии в резиденции Владимира Путина Ново-Огарево около 400 антикризисных предложений, собранных единоросами на местах. По информации "Коммерсанта", возрождение управдомов - главное из этих предложений.

Грызлов заявил, что введение должности управдома в 3,3 миллионах российских домов не только позволит трудоустроить людей, но и сделает более эффективной работу ЖКХ. Политик, как передает "Коммерсант", заявил, что хороший управленец поможет жильцам уменьшить расходы, а поставщиков услуг заставит экономить.

Также "Единая Россия" в рамках борьбы с кризисом предложила вместо исследований иностранных рейтинговых агентств ориентироваться на работы российских агентств, контролируемых властью. Кроме того, было предложено продавать гражданам облигации нескольких специальных антикризисных инвестиционных проектов, одновременно по возможности отказавшись от импорта продуктов питания.

#Новости#Россия#ЖКХ#Ксения#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25