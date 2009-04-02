"Единая Россия" предложила бороться с кризисом возрождением управдомов

Всего председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов представил на встрече руководства партии в резиденции Владимира Путина Ново-Огарево около 400 антикризисных предложений, собранных единоросами на местах. По информации "Коммерсанта", возрождение управдомов - главное из этих предложений.
Грызлов заявил, что введение должности управдома в 3,3 миллионах российских домов не только позволит трудоустроить людей, но и сделает более эффективной работу ЖКХ. Политик, как передает "Коммерсант", заявил, что хороший управленец поможет жильцам уменьшить расходы, а поставщиков услуг заставит экономить.
Также "Единая Россия" в рамках борьбы с кризисом предложила вместо исследований иностранных рейтинговых агентств ориентироваться на работы российских агентств, контролируемых властью. Кроме того, было предложено продавать гражданам облигации нескольких специальных антикризисных инвестиционных проектов, одновременно по возможности отказавшись от импорта продуктов питания.