"Единая Россия" предложила бороться с кризисом возрождением управдомов

Грызлов заявил, что введение должности управдома в 3,3 миллионах российских домов не только позволит трудоустроить людей, но и сделает более эффективной работу ЖКХ. Политик, как передает "Коммерсант", заявил, что хороший управленец поможет жильцам уменьшить расходы, а поставщиков услуг заставит экономить.