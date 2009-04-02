Добыча нефти и газа в России за первый квартал сократила

Снижение производства связано с падением спроса на российские сырьевые товары в условиях мирового финансового кризиса. Это же привело к падению цен на нефть и газ на глобальном рынке, поэтому российские компании стали не только добывать меньше углеводородов, но и получать от их реализации меньше средств.