Добыча нефти и газа в России за первый квартал сократила

Добыча нефти с газовым конденсатом в России за первый квартал упала на 1,1 процента до 120 миллионов тонн. Газа российские компании добыли чуть более 153 миллиардов кубометров, что на 15 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Снижение производства связано с падением спроса на российские сырьевые товары в условиях мирового финансового кризиса. Это же привело к падению цен на нефть и газ на глобальном рынке, поэтому российские компании стали не только добывать меньше углеводородов, но и получать от их реализации меньше средств.
Кроме того, на данные первого квартала повлияла и "газовая война" с Украиной, из-за которой транзит топлива по территории Украины в Европу прекратился на две недели. Еще больше – три недели – не получала газ из России и сама Украина.
Ранее сообщалось, что у некоторых крупных компаний спад в производстве оказался очень значительным. Так, в "Газпроме" к середине марта среднесуточную добычу снизили на четверть по сравнению с 2008 годом.
Напомним, что в 2008 году добыча нефти в России сократилась на 0,7 процента и составила 488,1 миллиона тонн.