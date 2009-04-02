AMD анонсировала самую мощную видеокарту

Чип изготовлен по 55-нанометровому техпроцессу, состоит из 956 миллионов транзисторов и 800 потоковых процессоров. Он оснащен 256-битным интерфейсом, поддерживающим сверхбыструю память GDDR5. Для ATI Radeon HD 4890 требуется слот PCI Express x16 2.0.
ATI Radeon HD 4890 поддерживает интерфейс приложений DirectX 10.1, в том числе шейдеры версии 4.1. Также заявлена поддержка графической библиотеки OpenGL 3.0. Стоимость видеокарты в описании на сайте не называется.
До анонса ATI Radeon HD 4890 самой мощной одночиповой видеокартой AMD была ATI Radeon HD 4870. В августе 2008 года компания анонсировала двухчиповую ATI Radeon HD 4870 X2, которая стала самым производительной в мире.