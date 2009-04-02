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AMD анонсировала самую мощную видеокарту

2 апреля 2009, 17:22
Корпорация AMD анонсировала самый мощный в мире графический процессор ATI Radeon HD 4890. Его вычислительная мощность составляет 1,36 терафлопс. ATI Radeon HD 4890 может работать на частотах до одного гигагерца.

Чип изготовлен по 55-нанометровому техпроцессу, состоит из 956 миллионов транзисторов и 800 потоковых процессоров. Он оснащен 256-битным интерфейсом, поддерживающим сверхбыструю память GDDR5. Для ATI Radeon HD 4890 требуется слот PCI Express x16 2.0.

ATI Radeon HD 4890 поддерживает интерфейс приложений DirectX 10.1, в том числе шейдеры версии 4.1. Также заявлена поддержка графической библиотеки OpenGL 3.0. Стоимость видеокарты в описании на сайте не называется.

До анонса ATI Radeon HD 4890 самой мощной одночиповой видеокартой AMD была ATI Radeon HD 4870. В августе 2008 года компания анонсировала двухчиповую ATI Radeon HD 4870 X2, которая стала самым производительной в мире.

#Новости#AMD#Таня#Общество
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