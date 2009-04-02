2 апреля - Международный день детской книги

Начиная с 1967 года по инициативе и решению Международного совета по детской книге (IBBУ) 2 апреля, в день рождения великого сказочника Ханса Кристиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги (IСВD), подчеркивая тем самым непреходящую роль детской книги в формировании духовного и интеллектуального облика новых поколений Земли.