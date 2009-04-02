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2 апреля - Международный день детской книги

2 апреля 2009, 10:12
2 апреля, в день рождения великого сказочника Ханса Кристиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги, подчеркивая тем самым непреходящую роль детской книги в формировании духовного и интеллектуального облика новых поколений Земли.

Начиная с 1967 года по инициативе и решению Международного совета по детской книге (IBBУ) 2 апреля, в день рождения великого сказочника Ханса Кристиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги (IСВD), подчеркивая тем самым непреходящую роль детской книги в формировании духовного и интеллектуального облика новых поколений Земли.

Каждый год одна из национальных секций IВВУ выступает спонсором этого замечательного праздника.

Традиционно эта секция приглашает популярного писателя написать Послание детям мира и известного художника для создания к Международному дню детской книги своего оригинального плаката.

#Новости#Литература#Таня#Культура
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