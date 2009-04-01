В Увате образовались «спортивные» пробки

Создалось впечатление, что у здания администрации этого муниципального образования собрался весь транспорт района. Многочисленных зрителей ждали песни, различные театральные постановки, приветственные речи, лазерное шоу и красочный салют. Особо запомнились танцы «маленьких лебедей на лыжах». Всё это можно было увидеть на двух громадных экранах. Были представлены и все победители биатлонных соревнований в Увате, которые на этот раз пройдут в 15-й раз. Напомним, что ими, в том числе, были олимпийские чемпионы Галина Куклева, Луиза Носкова, Альбина Ахатова и Ольга Пылёва.