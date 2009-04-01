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В Увате образовались «спортивные» пробки

1 апреля 2009, 14:45
Редкое событие произошло в Увате на открытии чемпионата России и соревнований на призы губернатора Тюменской области по биатлону.
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Югра

Оказывается в этом населённом пункте, где нет ни одного светофора, могут быть автомобильные пробки!

Создалось впечатление, что у здания администрации этого муниципального образования собрался весь транспорт района. Многочисленных зрителей ждали песни, различные театральные постановки, приветственные речи, лазерное шоу и красочный салют. Особо запомнились танцы «маленьких лебедей на лыжах». Всё это можно было увидеть на двух громадных экранах. Были представлены и все победители биатлонных соревнований в Увате, которые на этот раз пройдут в 15-й раз. Напомним, что ими, в том числе, были олимпийские чемпионы Галина Куклева, Луиза Носкова, Альбина Ахатова и Ольга Пылёва.

К новым свершениям участников чемпионата страны и губернаторских стартов призвали глава Уватского района Юрий Свяцкевич, директор департамента по спорту и молодёжной политике Тюменской области Дмитрий Грамотин, вице-президент Международного союза биатлонистов Александр Тихонов, а также ветеран физкультурного движения Михаил Либерман.

Напомним, что соревнования в Увате продлятся с 1 по 9 апреля.

#Новости#Биатлон#Спорт#Югра#Ксения
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