В Тюмени "zеленели" молодые рок-группы

Отчего-то больше всего запомнились именно «Теория Айсберга». Быть может, потому что они были первым коллективом, который вышел на сцену. Быть может, потому что начали сет с ненавязчивой инструментальной интродукции. Словом, им удалось создать неплохое впечатление на фоне остальных групп. Несмотря на название, эти музыканты отнюдь не выглядели полными отморозками. Вслед за «Теорией Айсберга» выступили гости фестиваля – «FreeSinker». Некая вариация на тему old-school рок-н-ролла – к тому же, не самая удачная. Хотя ребята с переменным успехом попадали в ноты, по окончанию сета осталось впечатление, что в ухо засунули электродрель, и продержали ее там во включенном состоянии никак не меньше получаса. Стоит отметить, что после такой встряски мозг готов уже решительно ко всему. Потому «Nick-o-Teen» не то чтобы пролили бальзам на душу, но вернули веру в светлое будущее. Напористый, бесшабашный punk-rock, непонятный, но жизнерадостный вокал – вот составляющие простой формулы punk’а. Народ в зале между тем успел устроить небольшую потасовку, совершить коллективный переворот с ног на голову и обратно, после чего все дружно взялись водить хоровод. Вот оно – позитивное настроение, да еще и музыка гремит – громко и весело. Ну и что, что иногда не в ритм.