В Тюмени "zеленели" молодые рок-группы

27 марта в клубе «London» состоялся третий отборочный тур фестиваля молодых команд «Zелень-2009». В заключительном туре приняли участие четыре группы: «Теория Айсберга», «Nick-o-Teen», «Svalker» и «Йух!». В качестве приглашенных гостей выступили «FreeSinker» и «16/2».
Отчего-то больше всего запомнились именно «Теория Айсберга». Быть может, потому что они были первым коллективом, который вышел на сцену. Быть может, потому что начали сет с ненавязчивой инструментальной интродукции. Словом, им удалось создать неплохое впечатление на фоне остальных групп. Несмотря на название, эти музыканты отнюдь не выглядели полными отморозками. Вслед за «Теорией Айсберга» выступили гости фестиваля – «FreeSinker». Некая вариация на тему old-school рок-н-ролла – к тому же, не самая удачная. Хотя ребята с переменным успехом попадали в ноты, по окончанию сета осталось впечатление, что в ухо засунули электродрель, и продержали ее там во включенном состоянии никак не меньше получаса. Стоит отметить, что после такой встряски мозг готов уже решительно ко всему. Потому «Nick-o-Teen» не то чтобы пролили бальзам на душу, но вернули веру в светлое будущее. Напористый, бесшабашный punk-rock, непонятный, но жизнерадостный вокал – вот составляющие простой формулы punk’а. Народ в зале между тем успел устроить небольшую потасовку, совершить коллективный переворот с ног на голову и обратно, после чего все дружно взялись водить хоровод. Вот оно – позитивное настроение, да еще и музыка гремит – громко и весело. Ну и что, что иногда не в ритм.
«Svalker», что достаточно удивительно, играли что-то, что с большой натяжкой можно отнести к thrash-metal. То есть «грязный» вокал, более тяжелые гитарные рифы – принципиальное отличие от остальных коллективов. Но до настоящего треша – как от пещерного человека до Анатолия Вассермана. Однако главное - начало, а дальнейшая эволюция – дело времени. Чего не скажешь о группе «Йух!» - в этом случае вряд ли можно что-то исправить. Если панк – это не музыка, а манера поведения, то это как раз про них. Стоит сказать, что через пару-тройку песен большинство музыкантов «Йух!», уже не были в силах не то что играть, но просто стоять на сцене, и попадали в зрительный зал, как спелые яблоки. Освободившееся пространство заняли «16/2», которые с успехом завершили программу фестиваля. По итогам голосования лучшей группой был назван коллектив «Nick-o-Teen».
Михаил Булатов