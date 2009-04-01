В Тюмени раскрыто убийство водителя маршрутного такси

Об этом сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.
Следствием установлено, что неоднократно судимый за имущественные преступления, Захаров, работающий бригадиром на предприятии по производству пластиковых конструкций, несколько лет назад приобрёл в деревне двуствольное охотничье ружьё ТОЗ-66 12 калибра и изготовил из него обрез.
В феврале 2009 года Захаров поссорился со своим знакомым, водителем маршрутного такси и решил убить его. С этой целью 12 февраля текущего года злоумышленник, взял обрез и поехал к своей жертве домой по ул. Цимлянской Тюмени. Между тем, увидев в ограде дома, где проживал водитель такси, посторонний автомобиль, Захаров решил, что у него гости и отложил свой замысел.
Ранним утром следующего дня Захаров вновь поехал по указанному адресу. Зарядив обрез, злодей зашёл в дом и, увидев потерпевшего, выстрелил ему в голову дуплетом. Перезарядив оружие, Захаров подошёл к лежащему на полу мужчине и произвёл в него ещё два выстрела – в голову и грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.
Уходя из дома, Захаров, желая скрыть следы совершённого преступления, поджёг вещи и уехал с места происшествия. По независящим от него причинам огонь не распространился, а идущий из дома дым заметили соседи и вызвали пожарных.
Несмотря на неочевидный характер совершённого преступления следователям и сотрудникам уголовного розыска, благодаря слаженной, планомерной и целенаправленной работе удалось установить личность подозреваемого.
23 марта 2009 года Захаров был задержан и по решению суда, рассмотревшего мотивированное ходатайство следователя, заключён под стражу.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось обнаружить и орудие преступления – обрез, который хранился по месту работы Захарова.
Органами предварительного следствия Захарову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В настоящее время расследование продолжается.