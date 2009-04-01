В Тюмени раскрыто убийство водителя маршрутного такси

В феврале 2009 года Захаров поссорился со своим знакомым, водителем маршрутного такси и решил убить его. С этой целью 12 февраля текущего года злоумышленник, взял обрез и поехал к своей жертве домой по ул. Цимлянской Тюмени. Между тем, увидев в ограде дома, где проживал водитель такси, посторонний автомобиль, Захаров решил, что у него гости и отложил свой замысел.