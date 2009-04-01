По словам Директора Тюменского филиала ОАО «СУЭНКО» Виктора Колмакова, ночью поступил вызов на данный объект – произошло короткое замыкание на кабеле, проходящем по стене исправительной колонии №2. Оперативно-выездная бригада ОАО «СУЭНКО» сразу выехала на место происшествия, чтобы обезопасить линию и локализовать очаг повреждения.
Стоит отметить, что данная кабельная линия числится в списке бесхозных и находится в СУЭНКО на аварийном прикрытии. Сейчас на месте работают специалисты компании «Техносервис» (генподрядчика ОАО «СУЭНКО»). Энергоснабжение планируется восстановить к 14.00.
Как комментирует Виктор Колмаков: «Бесхозные сети – это проблема для любого города, так как они являются объектами повышенной опасности, за которые по сути никто не отвечает. Компания «СУЭНКО» по просьбе городских властей держит их на аварийном прикрытии, поэтому в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, оперативно-выездные бригады всегда отреагируют на вызов».
Добавим, что в Тюмени насчитывается порядка 130 бесхозных энергообъектов (кабельных и воздушных линий и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ), а также 406 объектов дворового, уличного освещения, и освещения территорий детских садов, школ, больниц. Все они находятся на оформлении в собственность города, но данная процедура занимает порядка полутора лет.