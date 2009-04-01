В Тюмени насчитывается порядка 130 бесхозных энергообъектов

Как комментирует Виктор Колмаков: «Бесхозные сети – это проблема для любого города, так как они являются объектами повышенной опасности, за которые по сути никто не отвечает. Компания «СУЭНКО» по просьбе городских властей держит их на аварийном прикрытии, поэтому в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, оперативно-выездные бригады всегда отреагируют на вызов».