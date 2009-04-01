В России закрывается первый автозавод

Она не сумела договориться о продаже завода "АвтоВАЗу" и теперь вынуждена уволить почти весь персонал завода, законсервировав мощности на неопределенный срок. Одной из причин остановки "Ижавто" стала девальвация рубля, в условиях которой закупать машинокомплекты для сборки корейской Kia стало нерентабельно. По аналогичной схеме в России работают ТагАЗ и заводы ОАО "Соллерс", отмечает в среду "Коммерсант".
Власти региона на ситуацию повлиять не могут, сообщил президент Удмуртии Александр Волков. В группе СОК от комментариев отказались, но источник, знакомый с ее планами, подтвердил "Коммерсанту", что "Ижавто" сократит 5 тысяч человек, то есть фактически ликвидирует штат завода (на нем работает 5,5 тысяч человек). После того как штат будет расформирован (с выплатой двухмесячного выходного пособия), мощности "Ижавто" будут законсервированы на неопределенный срок. Это первый пример полного закрытия одного из российских автозаводов из-за кризиса.
Официально в группе СОК ситуацию не комментируют. Но близкие к группе источники говорят, что в условиях падения авторынка и девальвации рубля "ей стало неинтересно заниматься автосборкой". Kia отказывается снижать цену на отгружаемые машинокомплекты, и производство оказалось нерентабельным. Как утверждают собеседники издания, с ноября завод терпит убытки на уровне 7 млн. долларов в месяц.
Глава "АвтоВАЗа" Борис Алешин накануне сказал, что также вел переговоры с Kia о снижении цены на машинокомплекты. Отказ корейцев стал одной из причин отказа АвтоВАЗа от покупки мощностей "Ижавто".
ОАО "Ижавто" выпускает Иж-27175, ВАЗ-2104, собирает корейские Kia (Spectra и Sorento). Мощность - 220 тысяч автомобилей, в 2007 году выпущено 78,8 тысячи автомобилей.
Остановка "Ижавто" может привести к его банкротству, сказали "Коммерсанту" в одном из банков-кредиторов завода. По данным источника издания, сейчас кредитная нагрузка завода близка к 12 млрд рублей, из которых 8 млрд. приходится на кредит "Сбербанка". Кроме того, у "Ижавто" есть облигационный заем на 2 млрд. рублей, техдефолт по которым был допущен еще в декабре. Группа СОК убедила держателей облигаций перенести дату их погашения на конец августа, пообещав, что состоится сделка с "АвтоВАЗом".
Во вторник Алешин сказал, что "обсуждал с Михаилом Николаевичем (Добындо, гендиректор "Ижавто") ситуацию на заводе, но "АвтоВАЗ" теперь ничем помочь не может, надо говорить с банками". В одном из федеральных министерств сообщили, что "обеспокоены ситуацией вокруг "Ижавто", но сказали, что не занимались этой проблемой в ожидании сделки с "АвтоВАЗом".
Удорожание машинокомплектов из-за девальвации - главный риск, с которым сейчас сталкиваются автосборщики, считает Михаил Лямин из "Банка Москвы". Он не думает, что "Соллерс" будет останавливать производство, поскольку является эксклюзивным дистрибутором собираемых автомобилей, тогда как СОК недавно лишился статуса дистрибутора Kia.