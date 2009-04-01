В России закрывается первый автозавод

Власти региона на ситуацию повлиять не могут, сообщил президент Удмуртии Александр Волков. В группе СОК от комментариев отказались, но источник, знакомый с ее планами, подтвердил "Коммерсанту", что "Ижавто" сократит 5 тысяч человек, то есть фактически ликвидирует штат завода (на нем работает 5,5 тысяч человек). После того как штат будет расформирован (с выплатой двухмесячного выходного пособия), мощности "Ижавто" будут законсервированы на неопределенный срок. Это первый пример полного закрытия одного из российских автозаводов из-за кризиса.