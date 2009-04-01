В Белоруссии прекращено вещание российских каналов

Наступление на российские СМИ в Белоруссии началось несколько лет назад. Тогда из эфира исчезли все российские общественно-политические радиоканалы. Затем на белорусский "Лад" был заменен российский телеканал "Культура". Вместо Первого канала, НТВ и РТР стали выходить в эфир белорусские ОНТ, НТВ-Беларусь и РТР-Беларусь. В сетку этих каналов включены некоторые российские развлекательные и информационные передачи. Новостные выпуски, как правило, выходят в эфир либо в урезанном виде, либо в записи.