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В Белоруссии прекращено вещание российских каналов

1 апреля 2009, 17:14
В кабельных сетях Белоруссии со среды прекращено вещание нескольких российских каналов: Первого канала. Всемирная сеть, НТВ-МИР, РЕН ТВ, ТВ-Центр International, РТР-Планета. Посольство России в Белоруссии ожидает официальных комментариев по этому поводу.

Слова представителя посольства цитирует "Интерфакс": "Пока мы не получили официальных заявлений от белорусской стороны. Мы пытались связаться министерством иностранных дел Белоруссии, но ответа не получили".

Начальник отдела программ крупнейшего в Белоруссии эфирно-кабельного телевидения Космос-ТВ Елена Клюйкова так прокомментировала ситуацию: "Решение принято внутри компании Космос-ТВ".

По ее словам, приостановление трансляции российских каналов связано "с необходимостью исполнения решений Совмина и закона о СМИ, согласно которым зарубежные телевизионные каналы обязаны получать разрешение на трансляцию на территории Белоруссии".

Клюйкова отмечает, что, согласно постановлению правительства, у зарубежных телеканалов было три месяца на получение разрешения. "Они не провели эту работу, и мы вынуждены остановить их трансляцию", - цитирует ее слова оппозиционное белорусское издание "Хартия 97".

По информации издания, кабельные операторы получили уведомление о том, что с 1 апреля из их программной сетки исчезнут четыре российских телеканала. Уведомление об отключении российских каналов, отмечает "Хартия 97", поступило из идеологических отделов местных исполкомов.

По данным "Интерфакса", в среду пройдет заседание телекоммуникационного отраслевого союза кабельных операторов Белоруссии, по итогам которого будет озвучена его официальная позиция.

Белорусская оппозиция связывает эти события с недавним выходом в эфир по каналу РЕН ТВ сюжета, посвященного личной жизни белорусского президента Александра Лукашенко.

"Некоторые СМИ комментируют эту ситуацию как политическое решение, но мы так не считаем", - заявляет в свою очередь Клюйкова, передает "Хартия 97".

Месяц назад жители Минска также лишились возможности смотреть передачи ТВЦ. Вместо исчезнувших каналов транслируются развлекательные программы из дальнего зарубежья, канал "Мир", а для абонентов кабельной сети Космос-ТВ - телеканал РТР-Вести. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Наступление на российские СМИ в Белоруссии началось несколько лет назад. Тогда из эфира исчезли все российские общественно-политические радиоканалы. Затем на белорусский "Лад" был заменен российский телеканал "Культура". Вместо Первого канала, НТВ и РТР стали выходить в эфир белорусские ОНТ, НТВ-Беларусь и РТР-Беларусь. В сетку этих каналов включены некоторые российские развлекательные и информационные передачи. Новостные выпуски, как правило, выходят в эфир либо в урезанном виде, либо в записи.

#Новости#ТВ#Беларусь#Ксения#Общество
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