В Белоруссии прекращено вещание российских каналов

Слова представителя посольства цитирует "Интерфакс": "Пока мы не получили официальных заявлений от белорусской стороны. Мы пытались связаться министерством иностранных дел Белоруссии, но ответа не получили".
Начальник отдела программ крупнейшего в Белоруссии эфирно-кабельного телевидения Космос-ТВ Елена Клюйкова так прокомментировала ситуацию: "Решение принято внутри компании Космос-ТВ".
По ее словам, приостановление трансляции российских каналов связано "с необходимостью исполнения решений Совмина и закона о СМИ, согласно которым зарубежные телевизионные каналы обязаны получать разрешение на трансляцию на территории Белоруссии".
Клюйкова отмечает, что, согласно постановлению правительства, у зарубежных телеканалов было три месяца на получение разрешения. "Они не провели эту работу, и мы вынуждены остановить их трансляцию", - цитирует ее слова оппозиционное белорусское издание "Хартия 97".
По информации издания, кабельные операторы получили уведомление о том, что с 1 апреля из их программной сетки исчезнут четыре российских телеканала. Уведомление об отключении российских каналов, отмечает "Хартия 97", поступило из идеологических отделов местных исполкомов.
По данным "Интерфакса", в среду пройдет заседание телекоммуникационного отраслевого союза кабельных операторов Белоруссии, по итогам которого будет озвучена его официальная позиция.
Белорусская оппозиция связывает эти события с недавним выходом в эфир по каналу РЕН ТВ сюжета, посвященного личной жизни белорусского президента Александра Лукашенко.
"Некоторые СМИ комментируют эту ситуацию как политическое решение, но мы так не считаем", - заявляет в свою очередь Клюйкова, передает "Хартия 97".
Месяц назад жители Минска также лишились возможности смотреть передачи ТВЦ. Вместо исчезнувших каналов транслируются развлекательные программы из дальнего зарубежья, канал "Мир", а для абонентов кабельной сети Космос-ТВ - телеканал РТР-Вести. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.
Наступление на российские СМИ в Белоруссии началось несколько лет назад. Тогда из эфира исчезли все российские общественно-политические радиоканалы. Затем на белорусский "Лад" был заменен российский телеканал "Культура". Вместо Первого канала, НТВ и РТР стали выходить в эфир белорусские ОНТ, НТВ-Беларусь и РТР-Беларусь. В сетку этих каналов включены некоторые российские развлекательные и информационные передачи. Новостные выпуски, как правило, выходят в эфир либо в урезанном виде, либо в записи.