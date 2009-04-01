Тюменцам напоминают о правилах противопожарной безопасности

Чтобы обезопасить свой дачный участок от возгорания, необходимо обустроить противопожарные разрывы между своим и соседним участками путем выкоса травы и вспашки. Сухую траву, строительный мусор, отходы следует складировать и сжигать в контейнерах (бочках). Также необходимо позаботится об исправности отопительной печи, не оставлять топящуюся печь без присмотра или под надзор детей.