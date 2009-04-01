Тюменцам напоминают о правилах противопожарной безопасности

В управлении гражданской защиты администрации города Тюмени считают, что одной из главных причин возгораний остается человеческий фактор – несоблюдение правил пожарной безопасности.
Администрация города Тюмени обращается ко всем жителям города и напоминает, что в пожароопасный период запрещается: выжигать сухую траву, складировать на участках строительные отходы и мусор, бросать непотушенные спички, окурки, оставлять на солнце тару с горючими жидкостями, а также баллоны со сжиженными газом, разводить костры, сжигать мусор и отходы.
Чтобы обезопасить свой дачный участок от возгорания, необходимо обустроить противопожарные разрывы между своим и соседним участками путем выкоса травы и вспашки. Сухую траву, строительный мусор, отходы следует складировать и сжигать в контейнерах (бочках). Также необходимо позаботится об исправности отопительной печи, не оставлять топящуюся печь без присмотра или под надзор детей.
Помните, что постановлением Правительства Тюменской области от 10.03.2009 № 66-п «Об ограничении пребывания в лесах на территории Тюменской области» до 1 июня 2009 года, на период высокой пожарной опасности, установлено ограничение пребывания граждан в лесах, а также въезд транспортных средств, кроме мест, предназначенных для культурно-оздоровительных целей.
Нарушение правил пожарной безопасности влечет наложение административного штрафа до двух тысяч рублей, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба управления гражданской защиты администрации города Тюмени.
Уважаемые тюменцы! В целях вашей личной безопасности и безопасности окружающих соблюдайте правила пожарной безопасности. Будьте осторожны и внимательны при обращении с огнем. Помните, ответственность за обеспечение пожарной безопасности лежит на вас.
В случае возникновения пожара сообщите об этом по телефону 01. Владельцы сотовых телефонов 112.