Трехмерная "История игрушек" выйдет в октябре

Анимационный фильм "Красавица и чудовище", снятый в традиционном диснеевском стиле, вышел на экраны в 1991 году. Картина претендовала на премию "Оскар" в категории "лучший фильм года", но уступила награду фильму "Молчание ягнят". "Красавица и чудовище" стал первым полнометражным мультфильмом, удостоенным "Золотого глобуса" в номинации "лучший мюзикл или комедия".