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Трехмерная "История игрушек" выйдет в октябре

1 апреля 2009, 13:54
Компания Walt Disney обнародовала график премьер стереоскопических версий знаменитых анимационных фильмов.

Как сообщает ресурс Comingsoon.net со ссылкой на пресс-релиз, 2 октября 2009 года в ограниченный прокат будут выпущены мультфильмы "История игрушек" и "История игрушек 2". К этой же дате будет приурочен выход первого трейлера третьей серии мультфильма.

12 февраля 2010 года состоится премьера 3D-версии "Красавицы и Чудовища". Фрагмент мультфильма был показан 31 марта на выставке ShoWest и вызвал восторженные отзывы зрителей. Напомним, что перечисленные выше анимационные фильмы изначально были сняты в обычном формате, а затем усилиями специалистов Walt Disney и Pixar переведены в трехмерный.

"История игрушек", вышедшая в 1995 году, стала первым мультфильмом, созданным с использованием трехмерных компьютерных моделей, и первым полнометражным проектом Pixar. Продолжение было выпущено в 1999 году. Обе картины снимал обладатель премии "Оскар" Джон Лассетер.

Анимационный фильм "Красавица и чудовище", снятый в традиционном диснеевском стиле, вышел на экраны в 1991 году. Картина претендовала на премию "Оскар" в категории "лучший фильм года", но уступила награду фильму "Молчание ягнят". "Красавица и чудовище" стал первым полнометражным мультфильмом, удостоенным "Золотого глобуса" в номинации "лучший мюзикл или комедия".

#Новости#Анимация#Таня#Культура
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