Советы профессионалов: розыгрыши от тюменских юмористов

Сегодня корреспонденты Nashgorod.ru связались с самыми веселыми жителями нашего города, чтобы узнать, как отметят день смеха они.
Артем Фирсов, шоумен: Я, честно говоря, первое апреля использую исключительно во благо себе любимого, дабы не подставлять никого из близких. Пытаюсь в этот день вообще не шутить. И это уже воспринимается как шутка! Сегодня меня пока никто не разыграл, этот момент начинается где-то после обеда. И пока, слава богу, ничего страшного не произошло! Почему слава богу? Потому что регулярно возникают какие-то моменты с людьми, которые хотят попроявляться. Был случай, что люди нанимали специального человека, например, пожарника, который ходил и говорил, что мою машину арестовали из-за пожарного состояния. Ну, вы представляете, какое у машины может быть пожарное состояние? (смеется) Это ахинея, конечно! Когда еще человек перед тобой корочками и еще другими штучками начинает махать... Впечатление приятное, конечно. И в данном случае заводит, что, скорее всего, и нужно для розыгрыша! Ну и давно уже нет таких моментов, как "у вас белая спина". Такого уже не случается. Были случаи, когда вписывали в счет всякую белиберду. Тут, конечно, приходится с кассиром разбираться. Но когда ты понимаешь, что тебе приготовили скалопендра козявчатого, это тоже весело!
Александр Сазонов, шоумен: Сегодня уже успел разыграть. Ничего особенного в этом деле. Я приехал на встречу и прятался там где-то в течение пяти минут, говорил, что меня нет на месте, и вообще в Москве нахожусь! А там приехала целая толпа народу, которая очень хотела со мной встретиться. Вот так вот! Ну и еще планирую поиздеваться сегодня над друзьями своими. По крайней мере, после обеда где-то я встречаюсь со своей давней знакомой, с которой в прошлом году мы купили очень смешные очки-носы. Надели их и ходили пешком по всему городу. Думаю, сегодня сделаем так же. И люди опять будут в шоке!