С чемпионата России тюменские каратисты привезли 2 золота и 1 бронзу

«Общественная молодежная палата выступает за популяризацию спорта высоких достижений, особенно тех видов спорта, в которых у тюменских спортсменов есть успехи на российском уровне. Пример людей, которые достигли многого, мы надеемся, может послужить хорошим стимулом для развития начинающих спортсменов в нашей области», отметил председатель общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе, Роман Чуйко.