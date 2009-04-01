С чемпионата России тюменские каратисты привезли 2 золота и 1 бронзу

Соревнования проходили 14-15 марта в городе Нижний Новгород. Тюменские спортсмены завоевали 2 золотые медали и 1 бронзу: Калашников Юрий – 1 место в весовой категории до 60 кг, Усенок Юрий – 1 место в весе до 67 кг, Халиулина Альфина – 3 место в весовой категории до 60 кг среди женщин. Также на соревнованиях спортсменка выполнила норматив мастера спорта. В ходе встречи победители расскажут, каким им досталась эта победа.
В ходе конференции участники также обсудят предстоящий чемпионат Европы в Хорватии и развитие массового спорта и каратэ в Тюменской области, в частности возможности улучшения материально-технической базы всестилевой федерации каратэ Тюменской области. Организатором встречи выступила общественная молодежная палата при Тюменской областной думе.
Одна из задач этой пресс-конференции, по мнению организаторов, это привлечь внимание региональных властей к необходимости создания условий для развития массового спорта в Тюменской области.
На пресс-конференцию приглашены депутат тюменской областной думы Евгений Харламов, депутат Тюменской областной думы Владимир Столяров, депутат Тюменской городской думы Игорь Самкаев, директор департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области Дмитрий Грамотин. Также будут присутствовать директор института физической культуры Валентин Зуев, член попечительского совета федерации каратэ Дмитрий Драгожилов и президент всестилевой федерации каратэ Тюменской области Андрей Потапов.
«Общественная молодежная палата выступает за популяризацию спорта высоких достижений, особенно тех видов спорта, в которых у тюменских спортсменов есть успехи на российском уровне. Пример людей, которые достигли многого, мы надеемся, может послужить хорошим стимулом для развития начинающих спортсменов в нашей области», отметил председатель общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе, Роман Чуйко.