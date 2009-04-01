Россия отказалась одолжить Белоруссии 100 миллиардов рублей

В то же время ряд источников в Минфине утверждает, что, получив отказ от властей РФ, Белоруссия обратилась за кредитом к российским банкам. Сумма кредита составляет 2 миллиарда долларов. К каким именно банкам обратились представители Белоруссии, не уточняется.