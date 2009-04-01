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Россия отказалась одолжить Белоруссии 100 миллиардов рублей

1 апреля 2009, 09:24
Россия отказала Белоруссии в кредите в 100 миллиардов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе министерства финансов России.

Агентство "Прайм ТАСС" со ссылкой источник в министерстве финансов уточняет, что речь идет о кредите для осуществления взаимных расчетов в российских рублях. Причина, по которой Белоруссии было отказано, не называется.

В то же время ряд источников в Минфине утверждает, что, получив отказ от властей РФ, Белоруссия обратилась за кредитом к российским банкам. Сумма кредита составляет 2 миллиарда долларов. К каким именно банкам обратились представители Белоруссии, не уточняется.

Отметим, что Москва и Минск договорились о стабилизационном кредите Белоруссии в размере 2 миллиардов долларов еще осенью 2008 года. Эти средства белорусские власти получат по частям в течение 2009 года.

#Новости#Россия#Беларусь#Экономическая политика#Ксения#Экономика
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