"Обещать - не значит жениться" и другие новинки российского проката

В четверг на экраны российских кинотеатров выходит романтическая комедия "Обещать - не значит жениться" (США, 2008, Кен Квапис). Девять мужчин и женщин из Балтимора выясняют между собой отношения и время от времени их истории пересекаются. В Америке книга-первоисточник Грега Берендта и Лайзы Тучилло стала бестселлером. В ролях Скарлетт Йоханссон, Бен Аффлек, Дрю Бэрримор, Дженнифер Энистон, Дженнифер Коннелли, Джастин Лонг, Бредли Купер, Крис Кристофферсон и Брук Блум, пишет "Время новостей".
Также на экранах появится пародия на кровавые триллеры "Пятница, 12" (Россия, 2009, Владимир Зайкин). В провинциальном городке свирепствует маньяк-убийца, который уже отправил на тот свет дюжину несчастных. И попытки местных органов правопорядка его поймать и обезвредить приводят в основном к еще более катастрофическим последствиям. В ролях Никита Высоцкий, Сергей Медведев, Анна Слынько, Станислав Дужиков, Елена Бирюкова и Михаил Ефремов.
В прокат выходит и лента "Генуя" (Великобритания, 2008, Майкл Уинтерботтом). После страшной автокатастрофы, в которой погибла его жена, американский профессор (Колин Ферт) вместе с двумя дочерьми переезжает в Геную, чтобы избавиться от груза прошлого, а заодно поработать в местном университете.Однако младшую дочь преследует призрак погибшей матери, а старшая открывает в себе пробуждение женского начала.
Фильм удостоился "Серебряной раковины" за режиссуру на фестивале в Сан-Себастьяне, приза жюри на таллинском киносмотре "Темные ночи", а также демонстрировался на фестивале в Торонто и на последней неделе британского кино в Москве. Также в ролях Перла Хани-Жардин, Уилла Холланд, Кэтрин Киннер, Хоуп Девис, Алессандро Гуиджиоли, Кери Шейл и Тревор Уайт.
С четверга в прокате появится и экранизация пьесы классика британской драматургии Ноэля Коварда "Легкое поведение" (Великобритания, 2008, Стефан Эллиот). Легкомысленная американка (Джессика Бил) выходит замуж за англичанина (Бен Барнс) и переезжает в старосветское семейное поместье, где немедленно навлекает на себя гнев чопорной свекрови (Кристин Скотт Томас). Также в ролях Колин Ферт, Кимберли Никсон, Кэтрин Паркинсон, Крис Маршалл, Шарлотта Райли, Джим Макманус, Пип Торренс и Лоуренс Ричардсон.
На экраны выходит и экранизация аниме про спасителей мира "Драконий жемчуг: Эволюция" (США, 2009, Джеймс Вонг). В ролях: Чоу Юнь-Фат, Джастин Чатуин, Джеймс Марстерс, Эмми Россум, Рэндолл Дук Ким, Эрни Хадсон и Джун Парк.