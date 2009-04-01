"Обещать - не значит жениться" и другие новинки российского проката

В четверг на экраны российских кинотеатров выходит романтическая комедия "Обещать - не значит жениться" (США, 2008, Кен Квапис). Девять мужчин и женщин из Балтимора выясняют между собой отношения и время от времени их истории пересекаются. В Америке книга-первоисточник Грега Берендта и Лайзы Тучилло стала бестселлером. В ролях Скарлетт Йоханссон, Бен Аффлек, Дрю Бэрримор, Дженнифер Энистон, Дженнифер Коннелли, Джастин Лонг, Бредли Купер, Крис Кристофферсон и Брук Блум, пишет "Время новостей".