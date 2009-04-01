Nashgorod.ru поздравляет тюменцев с Днем смеха!

Олеся, инструктор покерного клуба: "Обычно получается, что разыгрываю не я, а меня разыгрывают. Однажды, когда я еще работала в ресторане официантом, мои коллеги подвесили мне сзади на пояс пакетик чая. Я вышла в зал обслуживать клиентов, а пакетик так и болтался сзади. Чаевых я тогда так и не заработала. Наверно, клиенты подумали, что чая мне и так достаточно!"