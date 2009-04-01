Nashgorod.ru поздравляет тюменцев с Днем смеха!

Откуда именно родом этот праздник - из Франции, Англии, Мексики или Швеции - тайна, которая, к сожалению, покрыта мраком. Есть мнение, что изначально 1 апреля праздновалось во многих странах как день весеннего солнцестояния. Празднества по случаю весеннего солнцестояния всегда сопровождались шутками, шалостями и веселыми проделками.
Другая, более распространенная версия возникновения «Дня смеха» связана с переходом Викторианского календаря на Грегорианский. Дело в том, что Новый год до того, как в 16-м веке Карл Девятый реформировал во Франции календарь, отмечался не 1-го января, а в конце марта. Потому Новогодняя неделя начиналась 25 марта и заканчивалась 1-го апреля.
В те далекие времена также было принято веселиться в новогодние праздники. Но, несмотря на изменения в календаре, некоторые консервативно настроенные (а возможно просто неосведомленные) люди продолжали праздновать новогоднюю неделю по старому стилю. Другие смеялись и подшучивали над ними, преподносили «дурацкие» подарки и называли апрельскими дураками (April's Fools). Так и возник так называемый «День смеха».
Широкую распространенность праздник приобрел в 18-м веке. Англичане, шотландцы и французы распространили его в своих американских колониях. В «День смеха» принято было подшучивать друг над другом, а также давать друг другу бессмысленные поручения, например, найти и принести сладкий уксус.
Традиция праздника живет и теперь. Причиной такой своеобразной традиции стала сама природа. Весенние капризы погоды люди старались задобрить шутками и розыгрышами.
Итак, День смеха не отмечен ни в одном календаре знаменательных дат. Тем не менее, его вполне можно отнести к международным праздникам. В этот день каждый не прочь подшутить и никто не застрахован от розыгрышей. Обычно шутки срабатывают, если человек забыл, какой сегодня день. А традиционная первоапрельская шутка: "У вас белая спина".
Корреспонденты Nashgorod.ru узнали, как разыгрывают своих знакомых тюменцы:
Алексей, менеджер по продажам: "В прошлом году решил подшутить над другом. Позвонил ему с чужого номера на мобильный, слегка изменил голос, представился сотрудником банка и попросил в течение дня погасить задолженность по кредиту. Шутка не сработала. Видимо, актерских способностей не хватило. В этот раз так шутить над друзьями не буду, кризис все-таки..."
Олеся, инструктор покерного клуба: "Обычно получается, что разыгрываю не я, а меня разыгрывают. Однажды, когда я еще работала в ресторане официантом, мои коллеги подвесили мне сзади на пояс пакетик чая. Я вышла в зал обслуживать клиентов, а пакетик так и болтался сзади. Чаевых я тогда так и не заработала. Наверно, клиенты подумали, что чая мне и так достаточно!"
Иван, студент: "К моей сестре очень часто приезжают разные ухажеры. Как-то раз, под нашими окнами кто-то долго сигналил. Я сказал сестре, что ее кто-то ждет возле подъезда. Она быстро собралась и спустилась вниз, на там никто уже не ждал. Думаю, в это 1-е апреля подшучу над ней подобным способом".
Алена, продавец: "Как-то 1-го апреля моя коллега решила подшутить надо мной и в разгар рабочей смены наклеила мне на спину ценник от какого-то товара, 100 рублей вроде. Когда шутка раскрылась, я посмеялась. Только вот обидно было, что слишком дешево меня оценила!"
Петр, актер театра "Мимикрия": "Лично я стараюсь в этот день меньше кого-то разыгрывать... хваетат в жизни розыгрышей) А-то могут не серьезно отнестись в этот день к любой проблеме... Были случаи, конкретно не вспомню, но когда говоришь, что что-то случилось, а человек в ответ, да ладно - с 1 апреля! Хотя все по правде.
Любовь, оформитель документов: "Я обычно никого не разыгрываю, как-то трепетно я к людям отношусь, душевно... А вот меня разыгрывали, бывало. Однажды, сообщили моим друзьям, что я сломала ногу, все звонили и сочувствовали. А вот в прошлом году сказали, что в гости приехали... Так все побросала и на вокзал... Одиноко стояла на перроне..."
В честь дня смеха Nashgorod.ru объявляет конкурс "НеРЕАЛЬНЫЕ новости"! Найдите среди наших новостей пять первоапрельских (выдуманных) и пришлите ссылки на электронный ящик [email protected] Ваши ответы принимаются до 23.59. Три человека, которые разоблачат нас первыми, получат призы от Nashgorod.ru. И это не шутка!