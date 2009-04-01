Мифы о высокой температуре

— Физиологическое повышение температуры (до 37,5°C) возникает от перегрева, при активной физической работе, при стрессах или сильных переживаниях. У детей температура может повыситься от сильного плача, тёплой одежды или горячей еды. Для некоторых людей повышенная температура — норма. Исследователи из Мэрилендского университета, обследовав 148 здоровых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 48 лет, установили, что нормальная температура может варьироваться в пределах от 35,5 до 37,7°С.