Мифы о высокой температуре

Миф 1. Чем тяжелее болезнь, тем выше температура
Юрий КАЦ, врач-рефлексотерапевт, к. м. н:
— Подъём температуры зависит не от тяжести заболевания, а от особенностей организма. Чем моложе человек, чем крепче иммунитет, тем выраженнее у него температурная реакция. Практически без лихорадки протекают болезни у стариков и истощённых людей с ослабленным иммунитетом.
Миф 2. Температура полезна — она сжигает вирусы и микробы
Александр Карабиненко, профессор РГМУ:
— Патогенные микроорганизмы «сжигает» только очень высокая температура — выше 41°C, которая однозначно вредна для организма. При температуре тела 41°С нагрузка на сердце возрастает в 5-6 раз. При температуре 42°C в организме начинает коагулировать (сворачиваться) белок.
Миф 3. Температура поднимается только во время болезни
Юрий Вяльба, врач-психотерапевт:
— Физиологическое повышение температуры (до 37,5°C) возникает от перегрева, при активной физической работе, при стрессах или сильных переживаниях. У детей температура может повыситься от сильного плача, тёплой одежды или горячей еды. Для некоторых людей повышенная температура — норма. Исследователи из Мэрилендского университета, обследовав 148 здоровых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 48 лет, установили, что нормальная температура может варьироваться в пределах от 35,5 до 37,7°С.
Миф 4. Если болезнь протекает с высокой температурой, выздоровление наступает быстрее
Александр Карабиненко:
— Это справедливо лишь в отношении вирусных заболеваний — стремительное начало гриппа чаще всего заканчивается быстрым выздоровлением. Для многих заболеваний характерно стойкое, длительное повышение температуры.
Миф 5. Температуру можно определить, пощупав лоб и руки
Сергей Никонов, профессор НЦССХ:
— Из-за испарины лоб может оставаться прохладным даже при очень высокой температуре. Тактильно температуру надёжнее определять в верхней части живота.