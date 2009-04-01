Людмила Улицкая получит премию имени Александра Меня

Вручение награды в размере 2500 евро состоится во вторник, 31 марта, в Штутгарте, сообщает DW-World.
С речью на церемонии вручения премии выступит один из лауреатов прошлых лет, председатель правления Германо-российского форума Эрнст-Йорг фон Штудниц.
Премия имени убитого в 1990 году российского теолога Александра Меня ежегодно присуждается личностям, которые внесли весомый вклад в развитие межкультурного диалога между Германией и Россией.
Среди ее организаторов - Академия епархии Роттенбурга-Штутгарта, Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы в Москве, Европейская академия гражданского общества в Москве, кафедры восточноевропейской истории и славянской филологии Тюбингенского университета и российский ежемесячный журнал "Иностранная литература".
Впервые премия была присуждена в 1995 году. Среди лауреатов премии прошлых лет - Лев Копелев, Чингиз Айтматов, Анатолий Приставкин, Даниил Гранин и Михаил Горбачев, а также немецкие политики, журналисты и ученые.