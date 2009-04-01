Людмила Улицкая получит премию имени Александра Меня

Российская писательница Людмила Улицкая будет награждена премией имени Александра Меня. Премия будет вручена Улицкой за один из ее последних романов "Даниэль Штайн, переводчик", повествующий о судьбе еврея, ставшего католическим священником.