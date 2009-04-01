Футбольный матч Лихтенштейн - Россия начнется с минуты молчания

29 марта 2009 года в ходе отборочного матча ЧМ-2010 между командами Кот-д'Ивуара и Малави на стадионе в бывшей столице Кот-д'Ивуара Абиджане обрушилась стена, после чего возникла массовая давка. Считается, что причиной обрушения стены могло стать слишком большое число фанатов, попавших на матч. По утверждению ряда источников, многие болельщики проникли на стадион без билета, дав взятку охранникам.