Футбольный матч Лихтенштейн - Россия начнется с минуты молчания

Тем самым футболисты и зрители почтят память жертв давки, возникшей во время футбольного матча в Кот-д'Ивуаре. Об этом сообщается в заявлении, размещенном на официальном сайте ФИФА.
О соблюдении минуты молчания ФИФА попросила все входящие в ее состав национальные федерации.
29 марта 2009 года в ходе отборочного матча ЧМ-2010 между командами Кот-д'Ивуара и Малави на стадионе в бывшей столице Кот-д'Ивуара Абиджане обрушилась стена, после чего возникла массовая давка. Считается, что причиной обрушения стены могло стать слишком большое число фанатов, попавших на матч. По утверждению ряда источников, многие болельщики проникли на стадион без билета, дав взятку охранникам.
Всего на матче присутствовало около 50 тысяч зрителей. При этом официальная вместимость стадиона, на котором проходила игра, составляет 35 тысяч человек.
В результате давки погибли по меньшей мере 19 болельщиков. Еще более 130 человек получили травмы. Во вторник, 31 марта, прокуратура Кот-д'Ивуара начала расследование инцидента.
Матч Лихтенштейн - Россия состоится в среду, 1 апреля, в Вадуце на стадионе "Райнпарк". Начало игры - в 21:30 по московскому времени.