Экономический кризис способствует росту популярности сайтов знакомств

Возможно, ввиду экономических трудностей у людей появилось больше времени для частной жизни. Есть и другое объяснение: жизнь в одиночку обходится дороже, чем вдвоем, так как парам легче формировать свой бюджет. Об этом, как сообщает сайт Вести.Ру, пишет британский еженедельник The Economist.
Напрмер, вебсайт eHarmony.com специализируется на создании брачных союзов. Сегодня у этого сайта более 20 миллионов платных абонентов. "Люди, которые жили в одиночестве в течение долгих лет, внезапно поняли, что надо искать партнера, - говорит руководитель eHarmony.com Грег Валдорф. - Ведь вместе легче пережить трудные времена, чем в одиночку".
В ходе недавнего исследования, проведенного по заказу eHarmony.com, 25% опрошенных женщин признались, что именно переживания по поводу экономических неурядиц навели их на мысль о создании долгосрочных отношений с мужчинами. Компания также выяснила, что в те дни, когда индекс Доу-Джонса падал более чем на 100 пунктов, число посещений вебсайта было намного выше, чем в остальные дни.
Другой популярный британский сайт OkCupid.com, в отличие от eHarmony.com, видит свою задачу не в том, чтобы помочь в создании семьи. Аудитория сайта – в основном юноши и девушки, которые просто хотят познакомиться для общения или интима.
Речь идет о свободных отношениях, в которых партнеры не берут на себя обязательств. "Если у вас есть подруга или друг, вы можете играть в настольную игру Scrabble вместо того, чтобы с партнером пойти куда-то вечером", - объясняет глава сайта Сэм Йаган.
По его словам, финансовый кризис привел к резкому росту числа зарегистрированных посетителей этого сайта знакомств. "Еще в сентябре прошлого года посетители сайта посылали в день 6 тысяч онлайновых сообщений, - продолжает Йаган. - Теперь число таких сообщений ежедневно достигает 18 тысяч".
Однако, возможно, бум на рынке онлайн-знакомств не обусловлен ни инстинктивной тягой "свить свое гнездо", ни желанием сэкономить. Сторонником иной версии является руководитель другого сайта знакомств AshleyMadison.com Ноэль Бидерман. Этот сайт, работающий исключительно по подписке, организует вовсе не браки, а внебрачные связи.
По словам Бидермана, никогда раньше столько людей не искали приключений "на стороне". Он уверен, что популярность онлайн-знакомств объясняется растущим валом финансовых проблем в семьях.
"Большинство раздоров происходит из-за финансовых неурядиц, - считает он. - Вместо того, чтобы ругаться со своей "половиной", люди решают пересмотреть свое отношение к жизни. Они хотят сделать нечто такое, что повысит их самооценку. А 49 долларов – не такая большая плата за приключение, которое способно изменить вашу жизнь".