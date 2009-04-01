Экономический кризис способствует росту популярности сайтов знакомств

В ходе недавнего исследования, проведенного по заказу eHarmony.com, 25% опрошенных женщин признались, что именно переживания по поводу экономических неурядиц навели их на мысль о создании долгосрочных отношений с мужчинами. Компания также выяснила, что в те дни, когда индекс Доу-Джонса падал более чем на 100 пунктов, число посещений вебсайта было намного выше, чем в остальные дни.