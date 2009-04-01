nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Антон Носик запустил справочный сервис WhoYOUgle

1 апреля 2009, 09:15
Антон Носик 1 апреля анонсировал пилотную альфа-версию универсального непоискового интернет-справочника WhoYOUgle, созданную ООО "Гностик". Антон Носик является создателем и совладельцем проекта.

Новый ресурс призван собрать воедино десятки полезных для интернет-пользователей сервисов. В частности, на нем можно будет найти конвертеры дат, мер и весов, а также курсов валют.

Кроме того, на WhoYOUgle разместят такие сетевые инструменты, как ping, traceroute, nslookup и whois.

Создатели WhoYOUgle, который также доступен по адресу infolavka.ru, обещают еженедельно обновлять сервис, а также пополнять раздел "База" текстами не реже десяти раз в день.

В середине января Носик сообщал журналу "Деньги" о том, что за год на создание прототипа whoYOUgle ушло 300 тысяч долларов. В эту сумму входит как разработка собственных модулей, так и скупка чужих. В течение ближайших лет на whoYOUgle предполагается потратить несколько миллионов долларов.

#Новости#Интернет#Таня#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25