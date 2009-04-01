Антон Носик запустил справочный сервис WhoYOUgle

Новый ресурс призван собрать воедино десятки полезных для интернет-пользователей сервисов. В частности, на нем можно будет найти конвертеры дат, мер и весов, а также курсов валют.
Кроме того, на WhoYOUgle разместят такие сетевые инструменты, как ping, traceroute, nslookup и whois.
Создатели WhoYOUgle, который также доступен по адресу infolavka.ru, обещают еженедельно обновлять сервис, а также пополнять раздел "База" текстами не реже десяти раз в день.
В середине января Носик сообщал журналу "Деньги" о том, что за год на создание прототипа whoYOUgle ушло 300 тысяч долларов. В эту сумму входит как разработка собственных модулей, так и скупка чужих. В течение ближайших лет на whoYOUgle предполагается потратить несколько миллионов долларов.