Антон Носик запустил справочный сервис WhoYOUgle

В середине января Носик сообщал журналу "Деньги" о том, что за год на создание прототипа whoYOUgle ушло 300 тысяч долларов. В эту сумму входит как разработка собственных модулей, так и скупка чужих. В течение ближайших лет на whoYOUgle предполагается потратить несколько миллионов долларов.