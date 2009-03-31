Кто в Тюмени «растит» цены на лекарства?

В нашем городе - разветвленная аптечная сеть. И цены на один и тот же препарат в аптеках, расположенных даже по соседству, могут разниться на 20-30, а то и на 100-200 рублей. Это зависит в первую очередь от закупочной цены препарата (у оптовых поставщиков она может быть разной), а также от торговой наценки, которая устанавливается на основании Распоряжения губернатора Тюменской области от 27 января 2003 года. В феврале 2008 года в него были внесены изменения. К примеру, на лекарства первой необходимости надбавка может достигать 30 процентов от закупочной цены. На препараты, не относящиеся к жизненно необходимым, – до 50 процентов.