Кто в Тюмени «растит» цены на лекарства?

Набор из четырех препаратов (арбидол, гексорал, амбробене, аква марис) от самой распространенной весенней болезни ОРВИ сегодня стоит более 1000 рублей.
На днях сделала интересное наблюдение. В аптеке «Панацея» на ул. Ленина у двух касс в разных концах зала на прилавках лежали идентичные коробочки «фастум геля», отличавшиеся лишь ценой - 237 руб. 10 коп. и 243 руб. 70 коп. Спрашиваю в окошечке: «Почему так?» «Потому что разный завоз», – отвечает девушка.
Подобная картина и в других аптеках. А кое-где два одинаковых препарата разной стоимости могут соседствовать и на одном прилавке. Так что если хотите сэкономить, не пожалейте несколько лишних минут на изучение ценников.
Казалось бы, куда логичнее продать сначала лекарство по более низкой цене, а потом приступить к реализации дорогого. Оказывается, все не так просто! Дороже – не значит, новее. Цены на лекарства, в отличие от многого другого, не всегда растут, порой в новом завозе они бывают ниже, чем в предыдущем.
– Цены напрямую связаны с курсом доллара и евро, – комментирует генеральный директор ОАО «Аптечный торговый дом «Панацея» Игорь Кудрявцев. – Даже если лекарство производится на отечественном заводе, оно содержит импортные субстанции. Когда курс валюты с каждым днем повышался, цены на препараты тоже росли. Сейчас доллар постепенно начал падать, понемногу снижается и стоимость закупаемых препаратов.
В нашем городе - разветвленная аптечная сеть. И цены на один и тот же препарат в аптеках, расположенных даже по соседству, могут разниться на 20-30, а то и на 100-200 рублей. Это зависит в первую очередь от закупочной цены препарата (у оптовых поставщиков она может быть разной), а также от торговой наценки, которая устанавливается на основании Распоряжения губернатора Тюменской области от 27 января 2003 года. В феврале 2008 года в него были внесены изменения. К примеру, на лекарства первой необходимости надбавка может достигать 30 процентов от закупочной цены. На препараты, не относящиеся к жизненно необходимым, – до 50 процентов.
На самом деле, если препарат дорогой, некоторые аптеки стараются делать наценку минимальной, объяснил Игорь Кудрявцев. Но большая маржа играет свою роль: к примеру, если на препарат стоимостью 1000 рублей одна аптека сделает наценку 10 процентов, а другая 20 или 30 процентов, разница в розничных ценах составит те самые 100-200 рублей. Но она может быть и 400 рублей, если сделать наценку максимально допустимой.
Жаль, что искать, где цена более приемлема для него, больной человек зачастую не в состоянии. Так что совет № 2: если ваш курс лечения предполагает употребление нескольких дорогостоящих препаратов, будет не лишним сначала обзвонить по телефону несколько ближайших аптек и спросить цены на необходимые вам лекарства.
Как сами цены, так и взгляды на них у потребителей и продавцов сильно отличаются. Одни считают, что цены растут день ото дня, потому что у предпринимателей «просто нет совести». Те же утверждают иное.
– Нам не выгодно повышение цен - снижается покупательская способность. Уже сейчас ощущается падение продаж. К тому же, в большинстве аптек реализуются не только лекарства, но и сопутствующие товары – лечебная косметика, профилактические препараты. Мы заинтересованы в том, чтобы у покупателей оставались деньги и на их приобретение, – говорит генеральный директор «Панацеи».
Но факты говорят сами за себя. На недавнем заседании постоянной комиссии по социальной политике председатель городской Думы Сергей Медведев отметил рост жалоб населения по поводу резкого подорожания лекарств.
По поручению депутатов, специалисты управления экономики и управления здравоохранения администрации города приступили к мониторингу цен на лекарства. Пока, по словам проверяющих, нарушений в ценообразовании не выявлено – торговые наценки укладываются в предоставляемую аптечным сетям маржу.
– Да никто этим «баловаться» и не будет, – прокомментировал ситуацию начальник управления по здравоохранению города Сергей Ярцев. – Схема ценообразования в аптечных сетях прозрачная, весь процесс компьютеризирован. Наоборот, аптеки еще могут побороться за более низкую цену, чтобы повысить товарооборот. Но влиять на цены, которые устанавливают оптовики они не в силах.
Процесс начального ценообразования на лекарственные препараты, к сожалению, не так прозрачен. Оптовые поставщики сдают в аптеки лекарства по ценам, зафиксированным в госрегистре. Зачастую они значительно превышают отпускную цену заводов-производителей. Из чего складываются эти дополнительные наценки и насколько они оправданы?
Регулирование цен на лекарственные средства – прерогатива государства. Сейчас на всех уровнях власти ведется работа по анализу ситуации на рынке лекарственных препаратов, возможно, удастся прояснить темные стороны этого процесса. Посмотрим, как это отразится на ценах в аптеках.
Вероника Ильина