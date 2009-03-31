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Джеймс Бонд признан главным героем поп-культуры

31 марта 2009, 18:31
Джеймс Бонд в исполнении Шона Коннери возглавил список главных героев поп-культуры по версии журнала Entertainment Weekly.

Составители рейтинга объясняют свой выбор тем, что жанр боевика невозможно себе представить без этого героя. Кроме этого, бондиана является самой "долгоиграющей" кинофраншизой.

Почетное второе место занял знаменитый археолог и искатель приключений Индиана Джонс в исполнении Харрисона Форда. Примечательно, что другой герой Форда - Хан Соло из оригинальной трилогии «Звездные войны» - также оказался в первой десятке победителей. Третье место досталось Супермену, роль которого сыграл Кристофер Ривз, сообщает NEWSru.ua.

Остальные места в десятке распределились так:

4. Гарри Поттер (Дэниел Рэдклифф);

5. Эллен Рипли (Сигурни Уивер);

6. Джон Маклейн (Брюс Уиллис);

7. Хан Соло (Харрисон Форд);

8. Баффи - истребительница вампиров (Сара Мишель Геллар);

9. Робин Гуд (Эрол Флинн);

10. Человек-паук (Тоби Магвайер).

Напомним, очередная серия приключений знаменитого агента 007 "Квант милосердия", премьера которой состоялась в Лондоне 29 октября, уже за первый день проката в Великобритании собрала 8 млн долларов. Таким образом, новая лента бондианы обошла предыдущего рекордсмена "Гарри Поттера и Кубок огня", а также предшествующий фильм о Бонде "Казино Рояль".

#Новости#Кино#Таня#Культура
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