Джеймс Бонд признан главным героем поп-культуры

Составители рейтинга объясняют свой выбор тем, что жанр боевика невозможно себе представить без этого героя. Кроме этого, бондиана является самой "долгоиграющей" кинофраншизой.
Почетное второе место занял знаменитый археолог и искатель приключений Индиана Джонс в исполнении Харрисона Форда. Примечательно, что другой герой Форда - Хан Соло из оригинальной трилогии «Звездные войны» - также оказался в первой десятке победителей. Третье место досталось Супермену, роль которого сыграл Кристофер Ривз, сообщает NEWSru.ua.
Остальные места в десятке распределились так:
4. Гарри Поттер (Дэниел Рэдклифф);
5. Эллен Рипли (Сигурни Уивер);
6. Джон Маклейн (Брюс Уиллис);
7. Хан Соло (Харрисон Форд);
8. Баффи - истребительница вампиров (Сара Мишель Геллар);
9. Робин Гуд (Эрол Флинн);
10. Человек-паук (Тоби Магвайер).
Напомним, очередная серия приключений знаменитого агента 007 "Квант милосердия", премьера которой состоялась в Лондоне 29 октября, уже за первый день проката в Великобритании собрала 8 млн долларов. Таким образом, новая лента бондианы обошла предыдущего рекордсмена "Гарри Поттера и Кубок огня", а также предшествующий фильм о Бонде "Казино Рояль".