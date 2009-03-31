Джеймс Бонд признан главным героем поп-культуры

Напомним, очередная серия приключений знаменитого агента 007 "Квант милосердия", премьера которой состоялась в Лондоне 29 октября, уже за первый день проката в Великобритании собрала 8 млн долларов. Таким образом, новая лента бондианы обошла предыдущего рекордсмена "Гарри Поттера и Кубок огня", а также предшествующий фильм о Бонде "Казино Рояль".