Тюменцам на заметку. Не платите за неоказанные услуги! Берем управляющую компанию под контроль

Все мы платим за жилищно-коммунальные услуги - чтобы в квартире всегда была горячая и холодная вода, батареи оставались горячими, был свет, работал лифт, чтобы в подъезде проводилась влажная уборка, двор был чистым, сантехник приходил по первому вызову, чтобы не протекала крыша, а подвал оставался таким же сухим, как после сдачи дома в эксплуатацию.
Сумма за жилищно-коммунальные услуги, в том числе по ремонту и обслуживанию дома, набегает немалая, а качество этих услуг порой оставляет желать лучшего. Как заставить управляющую компанию или ТСЖ выполнять свои обязанности? Очень просто! Для этого нужно взять под свой контроль оказание услуг. Ведь именно мы являемся заказчиками, платим дворнику, сантехнику, электрику.
Прежде всего давайте выясним, за что отвечает управляющая компания или правление ТСЖ. Их обязанности подробно, по всем пунктам, отражены в Постановлении правительства РФ от 23 мая 2006 года «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам». Текст постановления можно легко найти в Интернете, поэтому мы не будем цитировать его полностью, а обратим ваше внимание лишь на некоторые моменты.
Ведет ли ваше ТСЖ книгу учета жалоб?
Итак, управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный кооператив, отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем, текущее содержание дома и придомовой территории обязаны:
- предоставлять потребителю коммунальные услуги надлежащего качества, безопасные для его жизни, здоровья и не причиняющие вреда его имуществу, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, правилами предоставления коммунальных услуг гражданам и договором;
- устранять аварии, а также выполнять заявки потребителей в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и договором;
- при наличии коллективных (общедомовых) приборов учета ежемесячно, в течение последней недели месяца, снимать их показания и заносить в журнал учета показаний коллективных (общедомовых) приборов учета. По требованию потребителя в течение одного рабочего дня, следующего за днем обращения, предоставить потребителю указанный журнал;
- вести учет жалоб (заявлений, требований, претензий) потребителей на режим и качество предоставления коммунальных услуг, учет их исполнения;
- в течение 2 рабочих дней с даты получения жалобы (заявления, требования, претензии) направлять потребителю извещение о ее приеме и принятии мер либо об отказе в удовлетворении претензии с указанием причин;
- информировать потребителя в течение суток со дня обнаружения неполадок в работе внутридомовых инженерных систем и (или) инженерных коммуникаций и оборудования, расположенных вне многоквартирного дома или жилого дома (в случае его личного обращения - немедленно), о причинах и предполагаемой продолжительности приостановки или ограничения предоставления коммунальных услуг, а также о причинах нарушения качества предоставления коммунальных услуг;
- информировать потребителя о плановых перерывах предоставления коммунальных услуг не позднее чем за 10 рабочих дней до начала перерыва;
- по требованию потребителя направлять своего представителя для выяснения причин непредоставления или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества (с составлением соответствующего акта), а также акта, фиксирующего вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя в связи с авариями, стихийными бедствиями, отсутствием или некачественным предоставлением коммунальных услуг.
Холодную воду могут отключить не более чем на 4 часа
Если у вас возникают перебои с подачей воды или отоплением, техничка не моет пол в подъезде, требуйте с управляющей компании или расчетно-информационного центра перерасчета. Основными критериями полноты и качества услуг являются установленные нормативы. Они так же отражены в Постановлении правительства РФ «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».
К примеру, основания для перерасчета могут быть, если:
- допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды составляет 8 часов (суммарно) в течение одного месяца, 4 часа единовременно. При аварии на магистрали - не более 24 часов. В этом случае за каждый час превышения установленного норматива размер ежемесячной платы за услугу снижается на 0,15 процента, исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления;
- давление в системе холодного водоснабжения в точке разбора (смесителе) не соответствует норме. В многоквартирных жилых домах оно составляет от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см). Перерасчет: если давление снижено менее чем на 25 процентов от нормы, размер ежемесячной платы уменьшается на 0,1 процента. Если давление упало более чем на 25 процентов от нормы, потребитель имеет право не оплачивать подачу холодной воды до тех пор, пока не будет устранено нарушение;
- возникают перебои с горячей водой. Максимально допустимый перерыв - 8 часов (суммарно) в течение одного месяца, 4 часа единовременно, а при аварии на тепломагистрали - 24 часа. Допускается отключение горячей воды один раз в год для проведения профилактических работ, но не более чем на 21 день. Перерасчет: за каждый час, превышающий допустимый период, размер ежемесячной платы снижается на 0,15 процента;
- температура горячей воды ниже 50 градусов или выше 75 градусов. Допускается отклонение с 23.00 до 6.00 не более чем на 5 градусов, с 6.00 до 23.00 - не более чем на 3 градуса. Перерасчет: за каждые 3 градуса ниже допустимых отклонений температура размер платы снижается на 0,1 процента за каждый день отклонения от нормы. При падении температуры горячей воды ниже 40 градусов оплата производится по тарифу как за холодную воду.
Как доказать факт неоказания услуг
Как установить факт предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества либо их отсутствие? Порядок действия собственников жилья также определен вышеуказанным постановлением.
Первым делом уведомите о предоставлении некачественных услуг аварийно-диспетчерскую службу вашей управляющей компании или ТСЖ. Это можно сделать письменно либо устно, в том числе по телефону.
Для этого нужно назвать свою фамилию, имя и отчество, точный адрес. Аварийно-диспетчерская служба в обязательном порядке регистрирует все жалобы. Более того, сотрудник аварийно-диспетчерской службы обязан сообщить потребителю сведения о лице, принявшем заявку (фамилию, имя и отчество), регистрационный номер заявки и время ее приема.
Если сотруднику аварийной службы известны причины недопоставки услуг, он сообщает об этом потребителю и делает отметку в журнале регистрации заявок. Эта отметка является основанием для признания исполнителем - управляющей компанией, ТСЖ - факта предоставления услуг ненадлежащего качества.
Если аварийно-диспетчерской службе не известны причины недопоставки услуг, представитель компании обязан согласовать с потребителем точное время и дату установления факта жалобы или проверки качества предоставляемых услуг. По результатам проверки в случае подтверждения факта, составляется акт о предоставлении услуг ненадлежащего качества. Акт подписывается потребителем и исполнителем.
Нередко бывает, что собственники жилья и представители управляющей компании не могут прийти к единому мнению. В этом случае оговаривается время проведения повторной проверки, но уже в присутствии представителя государственной жилищной инспекции.
Акт о непредоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества является основанием для перерасчета размера платы за коммунальные услуги, а также для уплаты исполнителем неустойки за нарушение своих обязательств в размере, установленном федеральными законами и договором.
Многих проблем с обслуживанием вашего дома можно избежать вовсе, нужно лишь тщательно подойти к вопросу выбора управляющей компании. Прежде чем заключать договор, наведите справки о той или иной управляющей компании. Поинтересуйтесь, сколько лет работает кандидат на рынке жилищно-коммунальных услуг.
Попросите у представителя компании адреса домов, которые уже обслуживает компания, посмотрите их состояние, как выглядят подъезды, дворы, ну и, конечно же, поговорите с жильцами. Нелишним будет навести справки о компании и в городском департаменте ЖКХ.
На что обратить внимание при заключении договора
Перечень обязательных пунктов договора с управляющей компанией установлен Жилищным кодексом (ст. 162). При отсутствии любого из указанных в кодексе пунктов документ считается недействительным. В договоре обязательно указываются:
1. Состав общего имущества дома, за которое будет отвечать управляющая компания. В него входят: инженерно-техническое оборудование здания (системы отопления, водоснабжения, лифты и т. д.), межквартирные помещения (лестничные площадки, лестницы), а также чердаки, подвалы, двор.
2. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества дома, перечень коммунальных услуг, предоставляемых компанией.
3. Порядок определения размера платы за содержание и ремонт жилья и платы за коммунальные услуги. Управляющая организация предлагает для рассмотрения на общем собрании жильцов расценки на жилищные услуги и их перечень. Утверждают их собственники жилья. Тарифы на коммунальные услуги (отопление, водоснабжение и т. д.) определяют местные и региональные власти.
4. И последний важный момент: порядок проведения контроля за работой управляющей компании. Согласно Жилищному кодексу управляющая компания не реже чем раз в год должна предоставлять жильцам отчет о своей деятельности по выполнению условий договора. Этот пункт обязательно и недвусмысленно должен быть отражен в договоре!
Благодарим за помощь в подготовке материала департамент жилищно-коммунальной политики Тюменской области.
Юрий Шестак