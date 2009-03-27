Тюменцам на заметку. Не платите за неоказанные услуги! Берем управляющую компанию под контроль

- давление в системе холодного водоснабжения в точке разбора (смесителе) не соответствует норме. В многоквартирных жилых домах оно составляет от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см). Перерасчет: если давление снижено менее чем на 25 процентов от нормы, размер ежемесячной платы уменьшается на 0,1 процента. Если давление упало более чем на 25 процентов от нормы, потребитель имеет право не оплачивать подачу холодной воды до тех пор, пока не будет устранено нарушение;