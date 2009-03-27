27 марта состоялась «горячая линия» на тему: «Онкологические заболевания: влияние внешних факторов на развитие болезни, профилактика и лечение».
В течение 2 часов на вопросы жителей области отвечали заведующий торакальным отделением Тюменского областного онкодиспансера Владимир Зуев и заведующий кафедрой онкологии Тюменской медицинской академии, кандидат медицинских наук Насрулла Шаназаров.
«Рак излечим, но только на начальном этапе развития болезни. Именно поэтому, чем раньше будет обнаружено заболевание, тем больше шансов у пациента вылечиться. Не надо бояться узнать о болезни, страшнее жить не зная» - отметил Насрулла Шаназаров, отвечая на один из вопросов, поступивших на телефон «горячей линии» - «Специалисты не устают повторять, что чем раньше диагностирована злокачественная опухоль, тем лучше результаты лечения. Онкологические заболевания диагностированные на ранней стадии снижают затраты на лечение и реабилитацию пациентов в 10-20 раз. И что самое главное, это позволяет сохранить здоровье и жизнь больного, поэтому профилактическо - консультационные мероприятия в данном направлении необходимы» - подчеркнул Насрулла Шаназаров.
По словам Владимира Зуева, «лидером по количеству онкологических заболеваний на юге области является Тюмень. Это неоднозначный показатель. Связано это с доступностью населению города услуг по диагностике заболеваний. Жители глубинок, например, не имеют возможности пройти качественное обследование на выявление злокачественных опухолей у себя в населенном пункте, и часто живут даже не подозревая, о своем заболевании, то есть количество больных с не выявленными заболеваниями в других населенных пунктах области может быть выше, а сам уровень заболевания соответственно низким».
Пообщаться со специалистами удалось более 20 жителям области. Большинство звонков поступило из Тюмени и Ишима. Квалифицированный ответ помог многим дозвонившимся вооружиться необходимыми знаниями и избавиться от ненужных страхов.
«Горячая линия» инициирована депутатом Тюменской областной Думы Елены Нечай и была организована в рамках проекта «Здоровое сердце» партии «Единая Россия».