Насрулла Шаназаров: Рак излечим, но только на начальном этапе развития болезни

«Рак излечим, но только на начальном этапе развития болезни. Именно поэтому, чем раньше будет обнаружено заболевание, тем больше шансов у пациента вылечиться. Не надо бояться узнать о болезни, страшнее жить не зная» - отметил Насрулла Шаназаров, отвечая на один из вопросов, поступивших на телефон «горячей линии» - «Специалисты не устают повторять, что чем раньше диагностирована злокачественная опухоль, тем лучше результаты лечения. Онкологические заболевания диагностированные на ранней стадии снижают затраты на лечение и реабилитацию пациентов в 10-20 раз. И что самое главное, это позволяет сохранить здоровье и жизнь больного, поэтому профилактическо - консультационные мероприятия в данном направлении необходимы» - подчеркнул Насрулла Шаназаров.