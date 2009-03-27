Медведев поручил "заморозить" цены на билеты в музеи

В этой связи глава государства поручил министру культуры "заморозить" рост цен.
"Ряд военнослужащих, курсанты, обычные люди жалуются", - заявил президент и попросил министра доложить о ситуации. По словам Авдеева, "претензии обоснованные, потому что многие музеи с учетом повышения тарифов ЖКХ с перехлестом начинают повышать цены на билеты".
Министр проинформировал, что он "дал директиву во все федеральные учреждения культуры, чтобы такого не было, чтобы цены были заморожены". Авдеев добавил, что направил письмо всем российским губернаторам, "чтобы они приняли подобные меры на своем уровне".
По словам министра, "сохраняются все льготы для инвалидов, участников войны, малоимущих и многодетных семей". Введена новая льгота - бесплатный вход для курсантов Суворовских и Нахимовских училищ.
Среди других мер, разработанных министерством, Авдеев назвал введение "семейного билета", организацию раз в месяц бесплатного входа в музеи Кремля. Однако, заметил он, "из-за перепродажи билетов через экскурсионные бюро их цена порой доходит до полутора тысяч рублей".
Медведев посоветовал, как с этим бороться. "У нас есть коллегия, которая занимается вопросами развития спорта, молодежных мероприятий, те, кто занимается вопросами лицензирования. Вам надо собраться вместе, провести совещание, чтобы те структуры, которые создают случаи незаконного увеличения стоимости билетов, были лишены лицензий".
Авдеев заверил, что такое совещание состоится. Он также проинформировал президента, что 25 марта, в День работника культуры, в министерстве состоялось вручение весомых денежных премий деятелям культуры, достигшим 70 лет.
Напомним, ранее крупнейшие отечественные музеи отреагировали на мировой финансовый кризис существенным поднятием цен. Вслед за ними повысили стоимость билетов и театры.