Медведев поручил "заморозить" цены на билеты в музеи

Медведев посоветовал, как с этим бороться. "У нас есть коллегия, которая занимается вопросами развития спорта, молодежных мероприятий, те, кто занимается вопросами лицензирования. Вам надо собраться вместе, провести совещание, чтобы те структуры, которые создают случаи незаконного увеличения стоимости билетов, были лишены лицензий".