В Тюмени оставлять транспортные средства на газонах экономически невыгодно

Комиссией было рассмотрено 27 административных правонарушений – парковки автомобилей на тротуарах, детских площадках, на газонах, а также в парках и скверах Восточного административного округа. По 22 делам вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа. Всего с начала года к административной ответственности за данное правонарушение привлечено 257 правонарушителей на сумму 289 тысяч рублей.