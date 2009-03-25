В Тюмени оставлять транспортные средства на газонах экономически невыгодно

Основная масса нарушений Кодекса Тюменской области об административной ответственности связана с неправильной парковкой транспортных средств. За данное правонарушение законодательством установлена ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от одной до пяти тысяч рублей.
Комиссией было рассмотрено 27 административных правонарушений – парковки автомобилей на тротуарах, детских площадках, на газонах, а также в парках и скверах Восточного административного округа. По 22 делам вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа. Всего с начала года к административной ответственности за данное правонарушение привлечено 257 правонарушителей на сумму 289 тысяч рублей.
Учитывая это, административная комиссия обращает внимание жителей округа на недопустимость парковки автомобилей в местах, не предусмотренных для этого.