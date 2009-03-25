nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени оставлять транспортные средства на газонах экономически невыгодно

25 марта 2009, 12:13
19 марта в управе Восточного административного округа состоялось очередное заседание административной комиссии, на котором было рассмотрено 64 дела об административных правонарушениях.
Сюжет
Тюмень

Основная масса нарушений Кодекса Тюменской области об административной ответственности связана с неправильной парковкой транспортных средств. За данное правонарушение законодательством установлена ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от одной до пяти тысяч рублей.

Комиссией было рассмотрено 27 административных правонарушений – парковки автомобилей на тротуарах, детских площадках, на газонах, а также в парках и скверах Восточного административного округа. По 22 делам вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа. Всего с начала года к административной ответственности за данное правонарушение привлечено 257 правонарушителей на сумму 289 тысяч рублей.

Учитывая это, административная комиссия обращает внимание жителей округа на недопустимость парковки автомобилей в местах, не предусмотренных для этого.

#Новости#Штрафы#Автомобили#Тюмень#Автовладельцы#Транспорт#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25