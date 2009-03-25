От кризиса в России пострадали девять из десяти городов

Ранее сообщалось, что согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2009 году ВВП России сократится на 2,2 процента. При этом в первом квартале снижение составит семь процентов. За два первых месяца 2009 года ВВП сократился на восемь процентов по сравнению с тем же периодом годом ранее.