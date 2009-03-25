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От кризиса в России пострадали девять из десяти городов

25 марта 2009, 09:12
В России осталось 10 процентов городов и районов, где ситуация во время экономического спада продолжает быть стабильной. Об этом сообщил министр регионального развития Виктор Басаргин.

По словам министра, в 40 процентах муниципальных образований кризис затронул экономику и социальную сферу, но пока его влияние не велико. На половине российских городов и районов экономический спад уже сказался в значительной степени.

Ранее сообщалось, что согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2009 году ВВП России сократится на 2,2 процента. При этом в первом квартале снижение составит семь процентов. За два первых месяца 2009 года ВВП сократился на восемь процентов по сравнению с тем же периодом годом ранее.

В связи с кризисом правительство вынуждено было принять дефицитный бюджет. Чиновники неоднократно повторяли, что в условиях экономического спада не будут сокращать расходы по основным статьям бюджета. Антикризисные траты правительства оцениваются более чем в полтора триллиона рублей.

В середине марта сообщалось, что целый ряд регионов России повысит зарплаты бюджетникам не на 30 процентов, как планировалось ранее, а на 10 процентов.

В условиях снижения спроса на продукцию российских компаний особенно пострадали те регионы, которые производят нефть, газ, металлы и другие экспортные товары. Многие из компаний вынуждены были сократить или остановить производство и пойти на сокращение зарплат или увольнение сотрудников.

#Новости#Экономика#Россия#Ксения
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