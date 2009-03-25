Как зарегистрировать договор участия в долевом строительстве тюменцам расскажут специалисты

26 марта состоится очередная «горячая» линия. Ее темой станет государственная регистрация договоров участия в долевом строительстве и прав на жилые (нежилые) помещения и общее имущество в многоквартирном доме. В ходе проведения телефонной линии можно задать свои вопросы и получить квалифицированные ответы специалистов Управления.
Вопросов жителей регистрационного округа будут ждать специалисты отдела государственной регистрации прав на жилые объекты недвижимости и долевого строительства Управления.
«Горячая» линия будет проводиться 26 марта с 11-00 до 12-00 по телефонам в Тюмени (3452) 43-28-43, 43-28-53.