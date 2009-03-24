Сегодня 42 семьи военнослужащих получили квартиры в Тюмени

Сегодня в З-ем Заречном микрорайоне в соответствии с госконтрактом на сумму 100 млн. рублей, компания «Партнер-Инвест» передала ключи от 42 новеньких квартир военнослужащим (смотреть фото).
- В соответствии с планом реформирования вооруженных сил происходит планомерное сокращение офицеров и прапорщиков из рядов вооруженных сил. Основной задачей, поставленной президентом России, является обеспечение уволенных военнослужащих жильем. В рамках выполнения этой программы, правительство России выделило дополнительно более 83 миллиардов рублей – резюмировал военный комиссар Тюменской области Александр Моторин.
По словам военкома, в 2008 году закуплена 61 квартира, а в 2009-10 годах планируется закупить еще 500 квартир - таким образом обеспечить полностью всех военнослужащих, которые увольняются из вооруженных сил, жильем. «И сегодня мы вселяем первых военнослужащих, их семьи, в новые комфортные квартиры, построенные крупнейшим застройщиком Тюмени - компанией «Партнер-Инвест» - поздравил новоселов Александр Моторин.
- Очень хорошо, что программа по предоставлению жилья военнослужащим действует. Я думаю, до конца года мы обеспечим всех военнослужащих Тюменской области и ХМАО и ЯНАО, которые будут увольняться в связи с реформированием – добавил подполковник Михаил Аршинов.
- Правительство РФ выполняет обещание и обеспечивает военнослужащих жильем – это яркий пример того, что военнослужащий сегодня – это одна из тех профессий, которые востребованы, которая обеспечивает спокойствие и безопасность нам. Квартиры, предоставленные нашей компанией, мы постарались сделать комфортными, как и микрорайон, в котором будут жить новоселы - прокомментировал директор по маркетингу ООО «Партнер-Инвест» Андрей Панасюк. Он также отметил, что квартиры будут обслуживаться управляющей компанией «Комфортный дом», которая находится в соседнем доме на улице Газовиков.
С 2000 года подполковник Виктор Владимирович мотался с семьей по съемным квартирам Тюменской области. «Даже не ожидал, что так быстро получу собственную квартиру, - говорит он –Трехкомнатной квартиры вполне хватит на мою семью из четырех человек, да еще и в таком районе Тюмени! Здесь рядом есть детсад, школа, больница и магазины. Район новый, строится и развивается». На вопрос, нравится ли ему отделка квартиры, подполковник ответил, что вкусы у всех разные, но пока он ничего менять в квартире не планирует: «главное – это свои собственные стены».
Участие в тендере компания «Партнер-Инвест» приняла еще в декабре прошлого года. Основные параметры участия в нем – это готовое жилье с отделкой «под ключ» и квартиры определенной площади. Жилье выкупалось по единой цене 35700 рублей за «квадрат». Почему же квартиры Тюмени военнослужащие получили только сегодня? На этот вопрос Андрей Панасюк ответил, что квартиры по госконтракту были полностью готовы в декабре, но оформление и полный документооборот задержал новоселье до сегодняшнего дня. Вообще, с начала года компания ввела в эксплуатацию четыре дома и теперь планомерно выдает ключи. Покупка квартиры в Тюмени.
- Приятно отметить, что от строителей мы добавили те блага, которых в параметрах квартир для тендера не было, такие как домофон, металлические двери, счетчики учета воды, пожарные датчики. Людям должно здесь житься не только комфортно, но и безопасно.
Евгения Ноговицина