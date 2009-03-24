Nashgorod.ru не даст авитаминозу испортить тюменцам весеннее настроение

Авитаминоз – это заболевание, вызванное недостатком тех или иных витаминов в организме. Помимо этого, причиной витаминной недостаточности может быть и нарушение их всасывания в кишечнике, транспортировки к тканям и преобразование в биологически активную форму.
Согласно исследованиям Российской академии медицинских наук, наиболее неблагополучно обстоит дело с витамином С, дефицит которого выявляется у 70-100% детей, беременных и кормящих женщин, взрослого трудоспособного населения, пожилых людей. У 40-80% недостаточна обеспеченность витаминами группы В и каротином. У 70% российских беременных женщин встречается дефицит фолиевой кислоты, а дефицит витамина В6 у беременных приближается к 90-100%.
Основные симптомы авитаминоза: тяжёлое пробуждение утром, сонливость, сохраняющаяся на протяжении всего дня, вялость, усталость, плохая концентрация внимания, раздражительность, ухудшение состояния кожи, частые простуды, снижение остроты зрения, проблемы с потенцией, выпадение волос, проблемы с ногтями, кровоточивость дёсен.
Если все эти симптомы преследуют вас, немедленно идите к участковому врачу. На основе анализов и клинического осмотра специалист выпишет необходимые препараты, и расскажет, на какие продукты вам стоит обратить внимание. Ведь, как отметила в разговоре с корреспондентом Nashgorod.ru главный врач тюменской четвёртой поликлиники Лариса Коновалова, основной причиной нехватки витаминов и минеральных веществ в организме является некачественное и несбалансированное питание.
Кроме того, Лариса Юрьевна подчеркнула, что для лечения и профилактики лучше покупать препараты, в которые входят не только витамины, но и минералы, таких как магний, железо, калий, цинк, медь, марганец, поскольку организм может испытывать дефицит очень многих микроэлементов. Однако следует учитывать, что многие из них совершенно не совместимы друг с другом. Например, витамин С теряет активность при избытке меди, витамин Е плохо «уживается» с железом.
В тюменских аптеках мы можем найти витамины в таблетках, сиропах, капсулах, пластинках, драже. Их можно глотать, сосать, жевать, и даже растворять в воде. Стоимость витаминных комплексов колеблется от 15 до 500 рублей. Цена зависит от производителя товара, от направленности препарата (детям, подросткам, людям с активным ритмом жизни и т. д.), а также от срока лечения. Напомним, что с начала годы из-за повышения курса валюты, стоимость многих препаратов увеличилась почти в два раза. Отечественные лекарства также подорожали, но не столь значительно.
Некоторые врачи рекомендуют принимать витамины зимой и весной. Другие специалисты настаивают на круглогодичном приёме препаратов. Но есть и те, кто убеждён, что большинству людей дополнительный приём витаминов не только не нужен, но даже и не безопасен. В результате исследований, проведенных в США в Национальном Институте Аллергии и Инфекционных Заболеваний, было установлено, что у людей, чьи матери употребляли поливитамины во время беременности или которые получали их в возрасте до шести месяцев, повышен риск возникновения бронхиальной астмы; употребление витаминных препаратов в возрасте трех лет повышает частоту возникновения пищевой аллергии.
Как отмечалось выше, самое основное оружие в борьбе с авитаминозом – это сбалансированное питание, с которым в организм поступало бы необходимое количество белков, жиров и углеводов. Рекомендуется на протяжении всего зимне-весеннего периода употреблять в пищу овощи (в том числе полезна будет и квашеная капуста, законсервированные огурцы и помидоры), зелень, фрукты (как в свежем, так и в замороженном виде), мясо птицы и рыбы (мясо лучше запекать в фольге, так больше сохраняется витаминов). Но с пищей мы не можем получать суточную норму всех необходимых витаминов и микроэлементов даже при самом разнообразном рационе. Однако это совсем не значит, что мы не должны знать, в каких продуктах содержаться те или иные витамины. Приведём несколько примеров.
Витамин А. Сильный антиоксидант, способствует защите тканей организма от воздействия свободных радикалов. Источник витамина А - овощи (морковь, шпинат, тыква, сладкий перец, брокколи, зеленый лук, зелень петрушки), бобовые (соя, горох), персики, абрикосы, яблоки, виноград, арбуз, дыня, шиповник, облепиха, черешня; Также витамин А содержится в животных продуктах: рыбий жир, печень (особенно говяжья), икра, молоко, сливочное масло, сметана, творог, сыр, маргарин, яичный желток.
Витамины группы В необходимы для высвобождения энергии, благотворно влияют на нервную и иммунную системы, обмен веществ.
Витамин В2 содержится в белковых продуктах животного происхождения - яйцах, мясе, рыбе, домашней птице, печени и молочных продуктах. Брокколи, зелень корнеплодов, аспарагус, шпинат - хорошие овощные источники витамина.
Витамин В6 есть в печени, домашней птице, говядине, соевых бобах, бананах. Также источник В6 - свинина, телятина, почки, тунец, лосось, пивные дрожжи, грецкие орехи, арахис, авокадо.
Витамин В12 содержится только в пище животного происхождения: в мясе (печени, почках и сердце) и устрицах, в нежирном сухом молоке, морепродуктах (лососевых, крабах, сардинах) и в яичном желтке.
Витамин Е - это сильный антиоксидант, способствует уменьшению вредных последствий окисления жиров в организме, улучшает текучесть крови, помогает в профилактике сердечно - сосудистых заболеваний. Витамин Е оказывает огромное влияние на работу половых органов. Содержится: растительное масло, подсолнечное, хлопковое, шафрановое, кукурузное, маргарин, семена подсолнечника, миндаль, арахис.
Витамин С также является сильным антиоксидантом, способствующим укреплению иммунной системы и повышению сопротивляемости организма инфекциям. Содержится витамин С в апельсинах, брокколи, цитрусовых, черной смородине, дынях, помидорах, сладком перце, киви, облепихе, сырой капусте и зелени укропе. Из животной пищи витамин С содержится только в печени.
Врач Лариса Коновалова предупреждает тюменцев о том, что чрезмерное употребление витаминов может привести к аллергии. Кроме того, при высоких дозах препараты вызывают головную боль, усталость, желудочно-кишечные проблемы, двоение в глазах слабость мышц и расстройства пищеварительной системы. Поэтому перед тем, как принимать препарат, обязательно прочитайте инструкцию к нему, чтобы, избавляясь от одной болезни, не приобрести другую.
Будьте здоровы, дорогие земляки!
Ирина Хмара