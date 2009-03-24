Nashgorod.ru не даст авитаминозу испортить тюменцам весеннее настроение

Как отмечалось выше, самое основное оружие в борьбе с авитаминозом – это сбалансированное питание, с которым в организм поступало бы необходимое количество белков, жиров и углеводов. Рекомендуется на протяжении всего зимне-весеннего периода употреблять в пищу овощи (в том числе полезна будет и квашеная капуста, законсервированные огурцы и помидоры), зелень, фрукты (как в свежем, так и в замороженном виде), мясо птицы и рыбы (мясо лучше запекать в фольге, так больше сохраняется витаминов). Но с пищей мы не можем получать суточную норму всех необходимых витаминов и микроэлементов даже при самом разнообразном рационе. Однако это совсем не значит, что мы не должны знать, в каких продуктах содержаться те или иные витамины. Приведём несколько примеров.